ua en ru
Чт, 23 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Долар в обмінниках перевищив позначку 42 гривні, євро подорожчав до 49 гривень

Україна, Четвер 23 жовтня 2025 10:31
UA EN RU
Долар в обмінниках перевищив позначку 42 гривні, євро подорожчав до 49 гривень Фото: курс долара зріс на 15 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України перейшов до зростання. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 23 жовтня середній курс продажу зріс на 15 копійок до 42,10 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 49,00 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,50 гривень, євро по 48,00 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,84-41,87 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 9 копійок порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після зниження напередодні.

Офіційний курс на 23 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,755 гривень за 1 долар (+0,0109 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,369 гривень за 1 євро (-0,1042 грн).

Облікова ставка

НБУ сьогодні оголосить про рішення щодо облікової ставки, яка з березня перебуває на рівні 15,5%.

Якщо НБУ ухвалить рішення про початок циклу зниження ставки, то це може призвести до зростання курсу долара.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс євро
Новини
Під ударом бізнес-центр і висотки, пошкоджено дитсадок: наслідки атаки на Київ (фото)
Під ударом бізнес-центр і висотки, пошкоджено дитсадок: наслідки атаки на Київ (фото)
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію