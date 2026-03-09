Долар в обмінниках перевалив за 44 гривні: який курс у ПриватБанку та Monobank на 9 березня

Ранок 9 березня приніс нову хвилю здорожчання на готівковому ринку України. Поки офіційний курс НБУ намагається стабілізуватися, в обмінниках долар впевнено перетнув позначку у 44 гривні.

Де сьогодні найвигідніший курс та скільки коштує валюта у популярних банках - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Обмінники: Долар додав 20 копійок порівняно з п'ятницею і продається по 44,05 грн. Євро подорожчав до 51,50 грн.

Долар додав 20 копійок порівняно з п'ятницею і продається по 44,05 грн. Євро подорожчав до 51,50 грн. Банки: Середній курс продажу долара в касах дещо знизився до 43,98 грн.

Середній курс продажу долара в касах дещо знизився до 43,98 грн. ПриватБанк: Один із найвигідніших курсів у відділеннях - 43,95 грн за долар.

Один із найвигідніших курсів у відділеннях - 43,95 грн за долар. Картка vs Каса: В Ощадбанку та "Пумбі" безготівковий курс у додатках на 5–20 копійок відрізняється від готівкового.

Курс валют обмінники

Станом на ранок за даними порталу Minfin долар тримається вище 44 гривень. Купити долари в обмінниках сьогодні можна за 44,05 гривні. Це на 20 копійов вище, ніж курс вранці у п'ятницю. Здати ж валюту сьогодні можна по 43,85 (+25 коп) гривні.

Євро сьогодні вранці коштує 51,50 гривню, що на 25 копійок дорожче за дані у п'ятницю. А здати валюту можно по 51,15 (+25 коп) гривні.

Фото: курс валют на 9 березня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валюти в банках

Середній курс долара в банках сьогодні становить 43,98 (-7 коп) гривні при покупці, а здати можна за курсом у 43,40 (-7 коп) гривні.

Євро ж у банку сьогодні обійдеться у 51,20 (-1 коп) гривню при покупці та 50,35 (-5 коп) гривень - при здачі валюти.

ПриватБанк сьогодні продає долари по 43,95 гривні у віддіденнях та 44,05 гривні - безнал. Євро в "Приваті" сьогодні коштує 51,05 гривню у відділеннях та 51,02 гривню - безнал.

Ощадбанк тримає курс на рівні 44,05 гривні у відділеннях та 44,10 гривні - операції карткою. Євро в касах "Ощаду" можна купити за курсом 51,15 гривню, а для карток курс становить 51,25 гривню.

У "Пумбі" долар у касі обійдеться у 44,10 гривні, а безнал - 43,90 гривні. Євро в "Пумбі" можна купити за курсом у 51,30 гривень.

Monobank продає долар по 44,04 гривні, а євро - по 50,97 гривень.