Долар відступає від рекордів: що буде з курсом після вихідних
Долар та євро зупинили стрімке ралі та почали дешевшати після серії рекордів. Нацбанк встановив нові курси на 9 березня, а експерт прогнозує перехід ринку до стабільності.
Скільки коштуватиме валюта 9 березня та до чого готуватися далі - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Курс на 9 березня: Долар зупинив ріст і здешевшав до 43,72 грн (-8 коп.). Євро впав суттєвіше - до 50,54 грн (-36 коп.).
- Кінець рекордів: Валюта перейшла до зниження після трьох днів історичних максимумів.
- Сезонний фактор: Попит на валюту падає, оскільки з завершенням зими зменшився імпорт енергоносіїв.
- Аграрний вплив: Агрохолдинги почали активніше продавати валюту для підготовки до посівної, що наповнює ринок ресурсом.
- Прогноз: Наступного тижня (9–15 березня) ринок працюватиме в режимі саморегуляції - пропозиція може навіть перевищувати попит.
Курс валют НБУ
Нацбанк оновив курс валют на понеділок, 9 березня. Після трьох днів рекордних показників долар переходить до зниження. Тож, після вихідних офіційний курс долара становитиме 43,72 (-8 коп) гривні.
Євро також падаж. На понеділок вартість європейської валюти впаде на 36 копійок і становитиме 50,54 гривень.
Фото: курс валют на 9 березня (інфографіка РБК-Україна)
Що відбувається на валютному ринку?
Як розповів у коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий, ситуація на валютному ринку стає більш прогнозованою.
Наступного тижня попит і пропозиція наблизяться до рівноваги, що дозволить ринку працювати у режимі саморегуляції без надмірного втручання Нацбанку.
- Новий режим: Ринок переходить до врівноваженої моделі, де курс визначатиметься природним балансом між покупцями та продавцями.
- Менше попиту: Зі спливом зими знижується потреба в імпорті енергоносіїв. Трейдери менше купують валюту, оскільки енергетичне навантаження на економіку падає.
- Більше пропозиції: Аграрії починають підготовку до посівної та активніше продають валютний виторг на міжбанку для фінансування робіт.
- Ринкова рівновага: Очікується, що в окремі дні обсяг продажу валюти буде збігатися з попитом або навіть перевищувати його.
Чому курс стабілізується?
За словами Лєсового, на ситуацію впливають два ключові фактори. По-перше, сезонність: завершення холодів зменшує активність імпортерів пального та енергії. По-друге, аграрний сектор: агрохолдинги збільшують продаж валюти, створюючи на ринку додаткову ліквідність.
Така кон’юнктура дозволяє ринку працювати стабільно та самостійно регулювати обсяги попиту та пропозиції.
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.