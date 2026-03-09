ua en ru
Главная » Бизнес » Финансы

Доллар в обменниках перевалил за 44 гривны: какой курс в ПриватБанке и Monobank на 9 марта

09:55 09.03.2026 Пн
2 мин
Как изменился курс валют в Украине после выходных
aimg Ирина Гамерская
Доллар в обменниках перевалил за 44 гривны: какой курс в ПриватБанке и Monobank на 9 марта Фото: обменники и банки обновили курс валют (Getty Images)

Утро 9 марта принесло новую волну подорожания на наличном рынке Украины. Пока официальный курс НБУ пытается стабилизироваться, в обменниках доллар уверенно пересек отметку в 44 гривны.

Где сегодня самый выгодный курс и сколько стоит валюта в популярных банках - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Доллар отступает от рекордов: какой курс валют установил НБУ на 9 марта

Главное:

  • Обменники: Доллар прибавил 20 копеек по сравнению с пятницей и продается по 44,05 грн. Евро подорожал до 51,50 грн.
  • Банки: Средний курс продажи доллара в кассах несколько снизился до 43,98 грн.
  • ПриватБанк: Один из самых выгодных курсов в отделениях - 43,95 грн за доллар.
  • Карточка vs Касса: В Ощадбанке и "Пумбе" безналичный курс в приложениях на 5-20 копеек отличается от наличного.

Курс валют обменники

По состоянию на утро по данным портала Minfin доллар держится выше 44 гривен. Купить доллары в обменниках сегодня можно за 44,05 гривны. Это на 20 копеек выше, чем курс утром в пятницу. Сдать же валюту сегодня можно по 43,85 (+25 коп) гривны.

Евро сегодня утром стоит 51,50 гривну, что на 25 копеек дороже данных в пятницу. А сдать валюту можно по 51,15 (+25 коп) гривны.

Доллар в обменниках перевалил за 44 гривны: какой курс в ПриватБанке и Monobank на 9 марта

Фото: курс валют на 9 марта (инфографика РБК-Украина)

Курс валюты в банках

Средний курс доллара в банках сегодня составляет 43,98 (-7 коп) гривны при покупке, а сдать можно по курсу в 43,40 (-7 коп) гривны.

Евро же в банке сегодня обойдется в 51,20 (-1 коп) гривну при покупке и 50,35 (-5 коп) гривен - при сдаче валюты.

ПриватБанк сегодня продает доллары по 43,95 гривны в отделениях и 44,05 гривны - безнал. Евро в "Привате" сегодня стоит 51,05 гривну в отделениях и 51,02 гривну - безнал.

Ощадбанк держит курс на уровне 44,05 гривны в отделениях и 44,10 гривны - операции картой. Евро в кассах "Ощада" можно купить по курсу 51,15 гривну, а для карточек курс составляет 51,25 гривну.

В "Пумбе" доллар в кассе обойдется в 44,10 гривны, а безнал - 43,90 гривны. Евро в "Пумбе" можно купить по курсу в 51,30 гривен.

Monobank продает доллар по 44,04 гривны, а евро - по 50,97 гривен.

Читайте также: Валюта начнет дешеветь? Что будет с долларом и евро в течение недели - оценка банкира

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

