Долар нижче 45 гривень, євро зріс: курс НБУ на 29 червня та що формує попит на валюту

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Долар подешевшав: офіційний курс знизився до 44,85 грн, що на 7 копійок менше, ніж напередодні.

офіційний курс знизився до 44,85 грн, що на 7 копійок менше, ніж напередодні. Євро подорожчав: курс європейської валюти зріс до 51,13 грн, додавши 21 копійку.

курс європейської валюти зріс до 51,13 грн, додавши 21 копійку. Ринок залишається стабільним: найближчими днями експерти не очікують різких курсових коливань.

найближчими днями експерти не очікують різких курсових коливань. Що впливає на валюту: найбільший попит формують імпортери пального та енергоресурсів, однак він не створює загрози для курсової стабільності.

Курс валют НБУ

НБУ встановив офіційний курс долара на 29 червня на рівні 44,85 гривень, що на 7 копійок менше, ніж попереднього банківського дня.

Водночас євро після попереднього зниження знову перейшов до зростання. Офіційний курс європейської валюти встановлено на рівні 51,13 гривні, що на 21 копійку більше, ніж днем раніше.

Таким чином, американська валюта продовжує рухатися нижче позначки у 45 гривень, тоді як євро повернувся до зростання. Це свідчить про збереження помірної динаміки на валютному ринку без різких курсових коливань.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 29 червня (Інфографіка РБК-Україна)

Чому різких змін курсу поки не очікують

За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тараса Лєсового, найближчими днями валютний ринок працюватиме у режимі ''мінливої стабільності''.

Експерт пояснив, що курс може реагувати на окремі новини, попит імпортерів або зовнішню кон’юнктуру, однак передумов для різких курсових стрибків наразі немає.

Що зараз найбільше впливає на курс

Найбільший попит на валюту, як і раніше, формують імпортери, насамперед компанії, які закуповують пальне та енергоресурси.

Водночас, за словами Лєсового, навіть якщо світові ціни на пальне почнуть поступово знижуватися, це не означає миттєвого скорочення попиту на валюту. Частина компаній може й надалі формувати запаси або страхуватися від можливих нових коливань.

Експерт наголосив, що нинішній попит імпортерів уже став звичним для ринку й не становить загрози для курсової стабільності. За потреби Нацбанк має достатньо інструментів, щоб компенсувати надлишковий попит валютними інтервенціями та не допустити різких змін курсу.