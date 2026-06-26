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Долар дорожчає, євро повернувся до зростання: що показують банки та обмінники 26 червня

10:02 26.06.2026 Пт
3 хв
Як змінилися пропозиції банків та обмінників відучора?
aimg Анастасія Мацепа
Долар дорожчає, євро повернувся до зростання: що показують банки та обмінники 26 червня Фото: банки та обмінники оновили курси валют на 26 червня (колаж РБК-Україна)
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Після кількох днів відносної стабільності долар почав дорожчати в більшості банків, тоді як євро перейшов до зростання як у банківських установах, так і в обмінниках.

Де сьогодні найкращий курс долара та євро і які банки пропонують найвигідніші умови обміну, – читайте у матеріалі РБК-Україна.

Головне:

  • Обмінники: долар – 44,95/44,85 грн (купівля/продаж), євро – 51,50/51,30 грн.
  • Середній курс у банках: долар – 44,68 грн (купівля) та 45,20 грн (продаж), євро – 50,99 грн (купівля) та 51,56 грн (продаж).
  • Найдешевший долар: ПУМБ (комерційний курс) – 45,10 грн.
  • Найвигідніше продавати долар: Ощадбанк – 44,80 грн.
  • Найдешевше євро: ПриватБанк та Ощадбанк – 51,40 грн.
  • Найвигідніше продавати євро: ПУМБ – 51,10 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, середній курс долара в обмінниках залишився без змін. Купити американську валюту сьогодні можна в середньому за 44,95 гривні, а продати – за 44,85 гривні.

Євро перейшов до зростання. Середній курс купівлі становить 51,50 гривні (+5 коп.), а продажу – 51,30 гривні (+10 коп.).

Долар дорожчає, євро повернувся до зростання: що показують банки та обмінники 26 червня

Фото: курс валют в обмінниках на 26 червня (Інфографіка РБК-Україна)

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Курс валют в банках

Середній курс долара в найбільших банках сьогодні становить 44,68 гривні для купівлі (+5 коп.) та 45,20 гривні для продажу (+9 коп.). Євро банки купують у середньому по 50,99 гривні (+15 коп.), а продають – по 51,56 гривні (−9 коп.).

Долар у більшості великих банків подорожчав, тоді як євро змінився різноспрямовано залежно від установи.

ПриватБанк продає долар у відділеннях по 45,10 гривні (+10 коп.). Картковий курс становить 45,24 гривні (+20 коп.). Євро у відділеннях коштує 51,40 гривні (+5 коп.), а картковий курс – 51,54 гривні (+26 коп.).

Ощадбанк у застосунку продає долар по 45,15 гривні (+10 коп.), а для карткових операцій – по 45,25 гривні (+10 коп.). Євро в ''Мобільному Ощаді'' коштує 51,40 гривні (+5 коп.), а картковий курс становить 51,60 гривні (+15 коп.).

''ПУМБ'' за комерційним курсом продає долар по 45,10 гривні (без змін), а в касах – по 45,30 гривні (без змін). Євро у відділеннях коштує 51,80 гривні (без змін).

Monobank продає долар по 45,21 гривні (+17 коп.). Курс купівлі становить 44,71 гривні (+11 коп.). Євро банк продає по 51,50 гривні (+23 коп.), а купує по 50,81 гривні (+16 коп.).

Долар дорожчає, євро повернувся до зростання: що показують банки та обмінники 26 червня

Фото: курс валют у банках (продаж) на 26 червня (Інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту?

Долар: найдешевше американську валюту сьогодні продає ПУМБ за комерційним курсом – 45,10 грн (без змін). Такий самий курс пропонує ПриватБанк у відділеннях. В Ощадбанку долар коштує 45,15 грн, а в Monobank – 45,21 грн.

Євро: найдешевше купити європейську валюту сьогодні можна у ПриватБанку та Ощадбанку – по 51,40 грн у відділеннях і “Мобільному Ощаді”. У Monobank курс становить 51,50 грн, а в ПУМБ – 51,80 грн.

Де вигідніше продати валюту?

Долар: найкращий курс купівлі долара сьогодні пропонує Ощадбанк – 44,80 грн. У ПУМБ за комерційним курсом валюту купують по 44,80 грн, у Monobank – по 44,71 грн, у ПриватБанку – по 44,65 грн.

Євро: найвигідніше продавати європейську валюту сьогодні у ПУМБ – по 51,10 грн. В Ощадбанку курс купівлі становить 50,85 грн, у Monobank – 50,81 грн, а у ПриватБанку – 50,80 грн.

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Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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