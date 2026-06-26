Доллар ниже 45 гривен, евро вырос: курс НБУ на 29 июня и что формирует спрос на валюту

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Доллар подешевел: официальный курс снизился до 44,85 грн, что на 7 копеек меньше, чем накануне.

официальный курс снизился до 44,85 грн, что на 7 копеек меньше, чем накануне. Евро подорожал: курс европейской валюты вырос до 51,13 грн., прибавив 21 копейку.

курс европейской валюты вырос до 51,13 грн., прибавив 21 копейку. Рынок остается стабильным: в ближайшие дни эксперты не ожидают резких курсовых колебаний.

в ближайшие дни эксперты не ожидают резких курсовых колебаний. Что влияет на валюту: самый большой спрос формируют импортеры горючего и энергоресурсов, однако он не создает угрозы для курсовой стабильности.

Курс валют НБУ

НБУ установил официальный курс доллара на 29 июня на уровне 44,85 гривен, что на 7 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

В то же время евро после предварительного снижения снова перешел к росту. Официальный курс европейской валюты установлен на уровне 51,13 гривны, что на 21 копейку больше, чем днем ранее.

Таким образом, американская валюта продолжает двигаться ниже отметки в 45 гривен, в то время как евро вернулся к росту. Это свидетельствует о сохранении умеренной динамики на валютном рынке без резких курсовых колебаний.

Фото: официальный курс валют НБУ на 29 июня (Инфографика РБК-Украина)

Почему резких изменений курса пока не ожидают

По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тараса Лесового, в ближайшие дни валютный рынок будет работать в режиме "меняющейся стабильности".

Эксперт пояснил, что курс может реагировать на отдельные новости, спрос импортеров или внешнюю конъюнктуру, однако предпосылок для резких курсовых скачков пока нет.

Что сейчас больше всего влияет на курс

Наибольший спрос на валюту по-прежнему формируют импортеры, прежде всего компании, закупающие горючее и энергоресурсы.

В то же время, по словам Лесового, даже если мировые цены на горючее начнут постепенно снижаться, это не означает мгновенного сокращения спроса на валюту. Часть компаний может и дальше формировать запасы или страховаться от возможных новых колебаний.

Эксперт подчеркнул, что нынешний спрос импортеров уже стал привычным для рынка и не представляет угрозы для курсовой стабильности. При необходимости у Нацбанка достаточно инструментов, чтобы компенсировать избыточный спрос валютными интервенциями и не допустить резких изменений курса.