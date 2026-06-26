Доллар ниже 45 гривен, евро вырос: курс НБУ на 29 июня и что формирует спрос на валюту

Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара на понедельник, 29 июня, тогда как евро, напротив, подорожал. В то же время эксперты прогнозируют, что валютный рынок и дальше будет оставаться стабильным без резких колебаний.
Как изменился курс валют и почему не стоит ожидать резких колебаний в ближайшее время, читайте в материале РБК-Украина.
Главное:
НБУ установил официальный курс доллара на 29 июня на уровне 44,85 гривен, что на 7 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.
В то же время евро после предварительного снижения снова перешел к росту. Официальный курс европейской валюты установлен на уровне 51,13 гривны, что на 21 копейку больше, чем днем ранее.
Таким образом, американская валюта продолжает двигаться ниже отметки в 45 гривен, в то время как евро вернулся к росту. Это свидетельствует о сохранении умеренной динамики на валютном рынке без резких курсовых колебаний.
Фото: официальный курс валют НБУ на 29 июня (Инфографика РБК-Украина)
По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тараса Лесового, в ближайшие дни валютный рынок будет работать в режиме "меняющейся стабильности".
Эксперт пояснил, что курс может реагировать на отдельные новости, спрос импортеров или внешнюю конъюнктуру, однако предпосылок для резких курсовых скачков пока нет.
Наибольший спрос на валюту по-прежнему формируют импортеры, прежде всего компании, закупающие горючее и энергоресурсы.
В то же время, по словам Лесового, даже если мировые цены на горючее начнут постепенно снижаться, это не означает мгновенного сокращения спроса на валюту. Часть компаний может и дальше формировать запасы или страховаться от возможных новых колебаний.
Эксперт подчеркнул, что нынешний спрос импортеров уже стал привычным для рынка и не представляет угрозы для курсовой стабильности. При необходимости у Нацбанка достаточно инструментов, чтобы компенсировать избыточный спрос валютными интервенциями и не допустить резких изменений курса.