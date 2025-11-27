ua en ru
Чт, 27 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Гроші

Долар наближається до найбільшого тижневого падіння за чотири місяці, - Reuters

Четвер 27 листопада 2025 11:30
UA EN RU
Долар наближається до найбільшого тижневого падіння за чотири місяці, - Reuters Фото: долар наближається до найбільшого тижневого падіння за чотири місяці (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У четвер, 27 листопада, долар прямував до свого найбільшого тижневого падіння за чотири місяці. Це пов’язано зі скороченням торгів напередодні Дня подяки в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Валюти реагують на зміни в політиці

Як пише видання, на азійських торгах єна зросла на 0,2% до 156,11 за долар на тлі зміни тону з боку представників Банку Японії.

"Це може бути привабливим середовищем для японської влади для втручання в пару долар/ієна", - сказав Франческо Песоле, валютний стратег ING.

"Однак, можливо, все ще буде перевага втручання після негативної для долара події даних, і зупинка пари, можливо, позбавила певного відчуття терміновості", - додав він.

Євро впав на 0,05% до 1,1590 доларів, після того, як раніше протягом сесії досяг півторатижневого максимуму на рівні 1,1613 доларів.

Ринки також стежать за переговорами щодо можливої мирної угоди з Україною, яка може підняти єдину валюту.

Очікується, що посланець США Стів Віткофф наступного тижня відвідає Москву для переговорів з російським керівництвом, проте високопоставлений російський дипломат заявив у середу, що Росія не піде на великі поступки.

Долар США рухається до найбільшого тижневого падіння

Індекс долара США зріс на 0,1% до 99,62, відступивши від шестимісячного максимуму, досягнутого тиждень тому, та прямує до найбільшого тижневого падіння з липня.

"Ринок незабаром подумає про великі угоди на 2026 рік, і я дуже сумніваюся, що "довгий долар США" буде однією з них", - зазначив президент Spectra Markets Брент Доннеллі.

Він додав, що якщо економічний радник Білого дому Кевін Хассетт - прихильник зниження ставок - буде призначений наступним головою Федеральної резервної системи, це може стати негативним каталізатором для долара.

"Як тільки мине п’ятниця, весь корпоративний та реальний попит на долар США буде задоволений", - резюмував він.

Курс долара в Україні

Національний банк України встановив на четвер, 27 листопада, офіційний курс долара на рівні 42,30 гривні за долар, що на 10 копійок більше порівняно з попереднім днем.

Офіційний курс євро на 27 листопада становить 48,9481 гривні. Вартість європейської валюти практично не змінилася і залишається близькою до рівня попереднього дня.

Станом на сьогоднішній ранок середня ціна продажу долара в обмінниках утримується на рівні 42,56 гривні. Євро злегка додав у вартості: курс зріс на 4 копійки та досяг 49,39 гривні.

Середня ціна купівлі долара становить 42,01 гривні. Євро в купівлі коштує 48,74 гривні, що на 3 копійки більше, ніж вчора.

З початку року долар додав у ціні 27 копійок: 1 січня його курс становив 42,02 гривні. З початку листопада підвищення сягнуло 32 копійок - у перший день місяця Національний банк встановлював долар на рівні 41,97 гривні.

За прогнозом аналітиків, у листопаді-грудні в Україні очікується помірне зростання долара і євро.

Читайте РБК-Україна в Google News
Валютний ринок Курси валют
Новини
Під ударом був НПЗ: невідомі дрони атакували Новокуйбишевськ у Росії
Під ударом був НПЗ: невідомі дрони атакували Новокуйбишевськ у Росії
Аналітика
Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України