Долар майже без змін, євро набирає максимуму за 7 тижнів, - Reuters

Як пише видання, ціна долара майже не змінилася - індекс долара, який відстежує курс американської валюти відносно шести основних конкурентів, становив 98,94. Він залишається на рівні майже на 9% нижче за рік, попри дев’ятиденне падіння.

Аналітики відзначають, що зниження ставки Федеральної резервної системи уже закладене у ринок, і вирішальним буде сигнал про майбутню монетарну політику.

Водночас євро знизився менш ніж на 0,1% до 1,1657 долара, залишаючись поблизу найвищого рівня з 17 жовтня.

Валюта отримала підтримку від зростання ділової активності у єврозоні, яка у листопаді показала найшвидші темпи за 30 місяців. Цьогоріч євро зміцнився на понад 12%, що є найбільшим приростом з 2017 року.

На тлі невизначеності щодо монетарної політики США та очікувань щодо рішення Європейського центрального банку курс єни залишився на рівні 155,22 за долар. Банк Японії, як повідомляють джерела Reuters, може підвищити ставки у грудні, проте майбутні кроки залишаються невизначеними.

Фунт стерлінгів коливався поблизу 1,3337 долара, наближаючись до найвищого значення з 28 жовтня, а шведська крона знизилася через уповільнення інфляції.

Китайський юань дещо ослаб, але залишався близьким до 14-місячного максимуму після поміркованої установки офіційної середньої точки центральним банком Китаю.

Аналітики зазначають, що геополітичні фактори та очікування щодо ставки ФРС продовжують утримувати ринок валют у стані високої волатильності.