Головна » Бізнес » Економіка

НБУ знизив курс долара на 13 копійок

Україна, Середа 03 грудня 2025 16:07
НБУ знизив курс долара на 13 копійок Фото: Курс долара знизився на 13 копійок (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні - на 13 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 4 грудня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,2034 гривень за 1 долар (-0,13 грн).

НБУ знизив курс долара на 13 копійокbank.gov.ua

Офіційний курс євро становить 49,226 гривень за 1 євро (+0,04 грн).

НБУ знизив курс долара на 13 копійокbank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс знизився на 13 копійок до 42,23-42,26 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям торгів 1 грудня.

НБУ знизив курс долара на 13 копійокudinform.com

На готівковому ринку курс продажу долара порівняно зі значенням 2 грудня знизився на 8 копійок до 42,48 гривень, водночас курс продажу євро збільшився на 3 копійки - до 49,52 гривень.

Динаміка курсу євро

Офіційний курс євро до гривні з початку 2025 року збільшився з 43,7479 гривень на 5,48 гривень або на 12,5%.

Курс євро на міжбанківському ринку 1 січня становив 43,38-43,42 гривень (купівля-продаж). З початку року він зріс на 5,8 гривень.

На готівковому ринку має місце схожа тенденція. 1 січня курс продажу купівлі євро обмінниками і банками становив 43,55 гривень, а курс продажу 44,37 гривень. До 3 грудня готівковий курс купівлі європейської валюти зріс на 5,36 гривень (до 48,91 гривні), а курс продажу - на 5,15 гривень (до 49,52 гривень).

