ua en ru
Чт, 04 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Вартість долара і євро знизилася в обмінниках

Україна, Четвер 04 грудня 2025 10:10
UA EN RU
Вартість долара і євро знизилася в обмінниках Фото: Курс долара в обмінниках зменшився на 10 копійок (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Курс долара в обмінних пунктах України 4 грудня знизився на 10 копійок порівняно з попереднім робочим днем. Курс євро зменшився на 4 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 4 грудня середній курс продажу долара знизився на 10 копійок порівняно з 3 грудня і становить 42,45 гривні, курс євро зменшився на 4 копійки - до 49,54 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,96 гривні (-0,05 гривні), євро - по 48,87 гривні (-0,04 гривні).

На міжбанку 3 грудня курс долара курс перебував на рівні 42,12 - 42,15 гривні за долар (купівля-продаж) - порівняно із закриттям 2 грудня зниження курсом становило 19 копійок.

Динаміка курсу на готівковому ринку

На початку цього року (1 січня) курс купівлі долара в обмінниках і касах банків становив 41,77 гривень, а курс продажу - 42,49 гривень. До 1 листопада ці курси істотно не змінилися і становили 41,62 і 42,64 гривень відповідно. Станом на 1 грудня (порівняно з 1 листопада) курс купівлі долара на готівковому ринку знизився на 61 копійку - до 42,01 гривень, а курс купівлі - на 10 копійок, до 42,54 гривень.

Курс євро в обмінниках з початку року істотно зріс. Якщо 1 січня курс купівлі перебував на рівні 43,55 гривень, а курс продажу - 44,37 гривень, то вже станом на 1 листопада ці курси зросли до 48,24 і 48,95 гривень відповідно. За місяць, до 1 грудня вартість євро на готівковому ринку змінилися небагато і становили 48,82 (купівля) і 49,47 гривень (продаж) відповідно.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс в обмінниках
Новини
Трамп сказав, коли був найкращий момент для мирної угоди між Україною та РФ
Трамп сказав, коли був найкращий момент для мирної угоди між Україною та РФ
Аналітика
"Бебі-буму після війни не буде": інтерв'ю Лібанової про міграцію, кризу кадрів і настрої українців
Катерина Гончарова, Тетяна Пархомчук "Бебі-буму після війни не буде": інтерв'ю Лібанової про міграцію, кризу кадрів і настрої українців