Долар майже 44 гривні, а у євро відкат: курс на 12 березня та чи є дефіцит валюти в Україні

Курс валют НБУ

Нацбанк встановив офіційний курс долара на 12 березня на рівні 43,97 (+11 коп) гривень. Це новий максимум для валюти, попередній рекорд був позавчора.

Курс євро на завтра встановлено на рівні 50,93 гривень, це на 10 копійок нижче за вчорашній показник.

НБУ терміново підкріпив каси банків валютою

9-10 березня 2026 року Національний банк України провів операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Це було зроблено для того, щоб у касах фінустанов було достатньо банкнот для задоволення потреб клієнтів.

Чому виникла така необхідність?

Рішення НБУ було превентивним (завчасним). Його ухвалили через можливі труднощі з доставкою готівкової валюти з-за кордону. Логістичні проблеми виникли внаслідок незаконного захоплення інкасаторських машин Ощадбанку на території Угорщини.

Результати операцій

За два дні банки подали заявки, які НБУ задовольнив у повному обсязі:

9 березня: п'ять банків отримали 53,1 млн доларів та 42 млн євро.

10 березня: один банк отримав 20 млн доларів та 10 млн євро.

Попит на готівку виявився помірним. Це свідчить про те, що наразі банки мають достатній запас валюти у своїх касах, а потреби в додатковому підкріпленні є обмеженими.

Що це означає для країни?

Національний банк наголошує: ці операції не впливають на обсяг міжнародних резервів України, оскільки це лише обмін безготівкових грошей на паперові.

НБУ готовий і надалі підтримувати банки готівкою за потреби, залежно від ситуації в банківській системі.