Долар майже 44 гривні, а у євро відкат: курс на 12 березня та чи є дефіцит валюти в Україні

15:41 11.03.2026 Ср
2 хв
Курс долара досяг нового історичного максимуму
aimg Ірина Гамерська
Фото: НБУ дав курс валют на 12 березня (Getty Images)

Нацбанк підняв курс долара на 12 березня до нової рекордної позначки, а євро перейшло до зниження.

Скільки коштуватиме валюта завтра та чи загрожує Україні дефіцит доларів - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Дизель підбирається до 81 грн: які ціни на АЗС 11 березня та де дешевше

Головне:

  • Новий рекорд: Долар на 12 березня злетів до історичного максимуму - 43,97 грн. Євро знизилося до 50,93 грн.
  • Екстрена допомога: НБУ терміново завіз готівку в каси банків, щоб уникнути дефіциту банкнот.
  • Причина: В Угорщині захопили інкасаторські машини Ощадбанку, що заблокувало звичну доставку валюти з-за кордону.
  • Ситуація під контролем: Банки мають достатньо запасів, а операції НБУ не впливають на золотовалютні резерви країни.

Курс валют НБУ

Нацбанк встановив офіційний курс долара на 12 березня на рівні 43,97 (+11 коп) гривень. Це новий максимум для валюти, попередній рекорд був позавчора.

Курс євро на завтра встановлено на рівні 50,93 гривень, це на 10 копійок нижче за вчорашній показник.

Фото: курс валют на 12 березня (інфографіка РБК-Україна)

НБУ терміново підкріпив каси банків валютою

9-10 березня 2026 року Національний банк України провів операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Це було зроблено для того, щоб у касах фінустанов було достатньо банкнот для задоволення потреб клієнтів.

Чому виникла така необхідність?

Рішення НБУ було превентивним (завчасним). Його ухвалили через можливі труднощі з доставкою готівкової валюти з-за кордону. Логістичні проблеми виникли внаслідок незаконного захоплення інкасаторських машин Ощадбанку на території Угорщини.

Результати операцій

За два дні банки подали заявки, які НБУ задовольнив у повному обсязі:

  • 9 березня: п'ять банків отримали 53,1 млн доларів та 42 млн євро.
  • 10 березня: один банк отримав 20 млн доларів та 10 млн євро.

Попит на готівку виявився помірним. Це свідчить про те, що наразі банки мають достатній запас валюти у своїх касах, а потреби в додатковому підкріпленні є обмеженими.

Що це означає для країни?

Національний банк наголошує: ці операції не впливають на обсяг міжнародних резервів України, оскільки це лише обмін безготівкових грошей на паперові.

НБУ готовий і надалі підтримувати банки готівкою за потреби, залежно від ситуації в банківській системі.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

