Доллар почти 44 гривны, а у евро откат: курс на 12 марта и есть ли дефицит валюты в Украине

Нацбанк поднял курс доллара на 12 марта до новой рекордной отметки, а евро перешло к снижению.
Сколько будет стоить валюта завтра и грозит ли Украине дефицит долларов - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Нацбанк установил официальный курс доллара на 12 марта на уровне 43,97 (+11 коп) гривен. Это новый максимум для валюты, предыдущий рекорд был позавчера.
Курс евро на завтра установлен на уровне 50,93 гривен, это на 10 копеек ниже вчерашнего показателя.
Фото: курс валют на 12 марта (инфографика РБК-Украина)
9-10 марта 2026 года Национальный банк Украины провел операции по обмену безналичной валюты банков на наличную. Это было сделано для того, чтобы в кассах финучреждений было достаточно банкнот для удовлетворения потребностей клиентов.
Почему возникла такая необходимость?
Решение НБУ было превентивным (заблаговременным). Его приняли из-за возможных трудностей с доставкой наличной валюты из-за рубежа. Логистические проблемы возникли в результате незаконного захвата инкассаторских машин Ощадбанка на территории Венгрии.
Результаты операций
За два дня банки подали заявки, которые НБУ удовлетворил в полном объеме:
Спрос на наличные оказался умеренным. Это свидетельствует о том, что сейчас банки имеют достаточный запас валюты в своих кассах, а потребности в дополнительном подкреплении ограничены.
Что это означает для страны?
Национальный банк отмечает: эти операции не влияют на объем международных резервов Украины, поскольку это лишь обмен безналичных денег на бумажные.
НБУ готов и в дальнейшем поддерживать банки наличными при необходимости, в зависимости от ситуации в банковской системе.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.