Долар на максимумі, євро вже 51 грн: курс на 11 березня та чи потрібні документи при купівлі валюти

Долар перейшов до зниження після рекордних значень. 11 березня американська валюта трохи знизиться в ціні, а євро ж, навпаки, зросте.
Скільки коштуватимуть долар та євро завтра та чи потрібно при купівлі валюти мати при собі документи - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
Нацбанк на 11 березня знизив курс долара на три копійки - до 43,86 гривень. Тоді як вчора курс був піднятий до історичного максимуму - 43,89 гривень.
Європейська валюта завтра вже перевищить 51 гривню. Євро додасть в ціні 32 копійки та коштуватиме 51,03 гривні.
Фото: курс валют на 11 березня (інфографіка РБК-Україна)
Як зазначається на сайті Ощадбанку, є випадки, коли при обміні вимагаються документі, і мова не лише про паспорт. Так, якщо сума операції в еквіваленті дорівнює або перевищує 400 тис. гривень, у відділенні потрібно буде пред’явити такі документи:
У держбанку зазначають, що такі операції здійснюються з дотриманням вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Тож, при обміні валют слід памятати основні правила:
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.