Курс долара Економіка Авто Tech

Долар на максимумі, євро вже 51 грн: курс на 11 березня та чи потрібні документи при купівлі валюти

15:32 10.03.2026 Вт
2 хв
У якому випадку при покупці валюти доведеться показати паспорт?
aimg Ірина Гамерська
Фото: НБУ оновив курс валют на 11 березня (Getty Images)

Долар перейшов до зниження після рекордних значень. 11 березня американська валюта трохи знизиться в ціні, а євро ж, навпаки, зросте.

Скільки коштуватимуть долар та євро завтра та чи потрібно при купівлі валюти мати при собі документи - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Дефіциту не буде? Чому падіння цін на нафту не зупинить подорожчання пального в Україні

Головне:

  • Курс долара: НБУ дещо знизив офіційний курс до 43,86 грн після вчорашнього історичного максимуму.
  • Ріст євро: Європейська валюта завтра подолає психологічну позначку та коштуватиме 51,03 грн (+32 коп).
  • Суворий фінмоніторинг: При обміні валюти на суму від 400 тис. грн (в еквіваленті) банки вимагатимуть додаткові документи.
  • Необхідні документи: Окрім паспорта та ІПН, обов’язковим є заповнення документа про походження коштів.
  • Мета перевірок: Дотримання законодавства щодо протидії легалізації доходів та фінансуванню тероризму.

Курс валют НБУ

Нацбанк на 11 березня знизив курс долара на три копійки - до 43,86 гривень. Тоді як вчора курс був піднятий до історичного максимуму - 43,89 гривень.

Європейська валюта завтра вже перевищить 51 гривню. Євро додасть в ціні 32 копійки та коштуватиме 51,03 гривні.

Фото: курс валют на 11 березня (інфографіка РБК-Україна)

Правила обміну валют

Як зазначається на сайті Ощадбанку, є випадки, коли при обміні вимагаються документі, і мова не лише про паспорт. Так, якщо сума операції в еквіваленті дорівнює або перевищує 400 тис. гривень, у відділенні потрібно буде пред’явити такі документи:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • заповнити документ з інформацією про походження коштів.

У держбанку зазначають, що такі операції здійснюються з дотриманням вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Тож, при обміні валют слід памятати основні правила:

  • Поріг контролю: операції від 400 тис. грн в еквіваленті.
  • Перелік документів: паспорт, ІПН та підтвердження походження коштів.
  • Підстава: законодавство про протидію легалізації доходів та фінансуванню тероризму.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

