Доллар на максимуме, евро уже 51 грн: курс на 11 марта и нужны ли документы при покупке валюты

Курс валют НБУ

Нацбанк на 11 марта снизил курс доллара на три копейки - до 43,86 гривен. Тогда как вчера курс был поднят до исторического максимума - 43,89 гривен.

Европейская валюта завтра уже превысит 51 гривну. Евро прибавит в цене 32 копейки и будет стоить 51,03 гривны.

Фото: курс валют на 11 марта (инфографика РБК-Украина)

Правила обмена валют

Как отмечается на сайте Ощадбанка, есть случаи, когда при обмене требуются документе, и речь не только о паспорте. Так, если сумма операции в эквиваленте равна или превышает 400 тыс. гривен, в отделении нужно будет предъявить такие документы:

паспорт;

идентификационный код;

заполнить документ с информацией о происхождении средств.

В госбанке отмечают, что такие операции осуществляются с соблюдением требований законодательства Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Поэтому, при обмене валют следует помнить основные правила: