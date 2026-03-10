Доллар на максимуме, евро уже 51 грн: курс на 11 марта и нужны ли документы при покупке валюты

Доллар перешел к снижению после рекордных значений. 11 марта американская валюта немного снизится в цене, а евро же, наоборот, вырастет.
Сколько будут стоить доллар и евро завтра и нужно ли при покупке валюты иметь при себе документы - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Нацбанк на 11 марта снизил курс доллара на три копейки - до 43,86 гривен. Тогда как вчера курс был поднят до исторического максимума - 43,89 гривен.
Европейская валюта завтра уже превысит 51 гривну. Евро прибавит в цене 32 копейки и будет стоить 51,03 гривны.
Фото: курс валют на 11 марта (инфографика РБК-Украина)
Как отмечается на сайте Ощадбанка, есть случаи, когда при обмене требуются документе, и речь не только о паспорте. Так, если сумма операции в эквиваленте равна или превышает 400 тыс. гривен, в отделении нужно будет предъявить такие документы:
В госбанке отмечают, что такие операции осуществляются с соблюдением требований законодательства Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Поэтому, при обмене валют следует помнить основные правила:
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.