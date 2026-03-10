Долар на максимумі, євро вже 51 грн: курс на 11 березня та чи потрібні документи при купівлі валюти

Долар перейшов до зниження після рекордних значень. 11 березня американська валюта трохи знизиться в ціні, а євро ж, навпаки, зросте.

Скільки коштуватимуть долар та євро завтра та чи потрібно при купівлі валюти мати при собі документи - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Курс долара: НБУ дещо знизив офіційний курс до 43,86 грн після вчорашнього історичного максимуму.

НБУ дещо знизив офіційний курс до 43,86 грн після вчорашнього історичного максимуму. Ріст євро: Європейська валюта завтра подолає психологічну позначку та коштуватиме 51,03 грн (+32 коп).

Європейська валюта завтра подолає психологічну позначку та коштуватиме 51,03 грн (+32 коп). Суворий фінмоніторинг: При обміні валюти на суму від 400 тис. грн (в еквіваленті) банки вимагатимуть додаткові документи.

При обміні валюти на суму від 400 тис. грн (в еквіваленті) банки вимагатимуть додаткові документи. Необхідні документи: Окрім паспорта та ІПН, обов’язковим є заповнення документа про походження коштів.

Окрім паспорта та ІПН, обов’язковим є заповнення документа про походження коштів. Мета перевірок: Дотримання законодавства щодо протидії легалізації доходів та фінансуванню тероризму.

Курс валют НБУ

Нацбанк на 11 березня знизив курс долара на три копійки - до 43,86 гривень. Тоді як вчора курс був піднятий до історичного максимуму - 43,89 гривень.

Європейська валюта завтра вже перевищить 51 гривню. Євро додасть в ціні 32 копійки та коштуватиме 51,03 гривні.

Фото: курс валют на 11 березня (інфографіка РБК-Україна)

Правила обміну валют

Як зазначається на сайті Ощадбанку, є випадки, коли при обміні вимагаються документі, і мова не лише про паспорт. Так, якщо сума операції в еквіваленті дорівнює або перевищує 400 тис. гривень, у відділенні потрібно буде пред’явити такі документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

заповнити документ з інформацією про походження коштів.

У держбанку зазначають, що такі операції здійснюються з дотриманням вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Тож, при обміні валют слід памятати основні правила: