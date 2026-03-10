Доллар на максимуме, евро уже 51 грн: курс на 11 марта и нужны ли документы при покупке валюты
Доллар перешел к снижению после рекордных значений. 11 марта американская валюта немного снизится в цене, а евро же, наоборот, вырастет.
Сколько будут стоить доллар и евро завтра и нужно ли при покупке валюты иметь при себе документы - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Курс доллара: НБУ несколько снизил официальный курс до 43,86 грн после вчерашнего исторического максимума.
- Рост евро: Европейская валюта завтра преодолеет психологическую отметку и будет стоить 51,03 грн (+32 коп).
- Строгий финмониторинг: При обмене валюты на сумму от 400 тыс. грн (в эквиваленте) банки будут требовать дополнительные документы.
- Необходимые документы: Кроме паспорта и ИНН, обязательным является заполнение документа о происхождении средств.
- Цель проверок: Соблюдение законодательства по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма.
Курс валют НБУ
Нацбанк на 11 марта снизил курс доллара на три копейки - до 43,86 гривен. Тогда как вчера курс был поднят до исторического максимума - 43,89 гривен.
Европейская валюта завтра уже превысит 51 гривну. Евро прибавит в цене 32 копейки и будет стоить 51,03 гривны.
Фото: курс валют на 11 марта (инфографика РБК-Украина)
Правила обмена валют
Как отмечается на сайте Ощадбанка, есть случаи, когда при обмене требуются документе, и речь не только о паспорте. Так, если сумма операции в эквиваленте равна или превышает 400 тыс. гривен, в отделении нужно будет предъявить такие документы:
- паспорт;
- идентификационный код;
- заполнить документ с информацией о происхождении средств.
В госбанке отмечают, что такие операции осуществляются с соблюдением требований законодательства Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Поэтому, при обмене валют следует помнить основные правила:
- Порог контроля: операции от 400 тыс. грн в эквиваленте.
- Перечень документов: паспорт, ИНН и подтверждение происхождения средств.
- Основание: законодательство о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.