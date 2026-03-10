ua en ru
Главная » Бизнес » Финансы

Доллар на максимуме, евро уже 51 грн: курс на 11 марта и нужны ли документы при покупке валюты

15:32 10.03.2026 Вт
2 мин
В каком случае при покупке валюты придется показать паспорт?
aimg Ирина Гамерская
Доллар на максимуме, евро уже 51 грн: курс на 11 марта и нужны ли документы при покупке валюты Фото: НБУ обновил курс валют на 11 марта (Getty Images)

Доллар перешел к снижению после рекордных значений. 11 марта американская валюта немного снизится в цене, а евро же, наоборот, вырастет.

Сколько будут стоить доллар и евро завтра и нужно ли при покупке валюты иметь при себе документы - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Дефицита не будет? Почему падение цен на нефть не остановит подорожание топлива в Украине

Главное:

  • Курс доллара: НБУ несколько снизил официальный курс до 43,86 грн после вчерашнего исторического максимума.
  • Рост евро: Европейская валюта завтра преодолеет психологическую отметку и будет стоить 51,03 грн (+32 коп).
  • Строгий финмониторинг: При обмене валюты на сумму от 400 тыс. грн (в эквиваленте) банки будут требовать дополнительные документы.
  • Необходимые документы: Кроме паспорта и ИНН, обязательным является заполнение документа о происхождении средств.
  • Цель проверок: Соблюдение законодательства по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма.

Курс валют НБУ

Нацбанк на 11 марта снизил курс доллара на три копейки - до 43,86 гривен. Тогда как вчера курс был поднят до исторического максимума - 43,89 гривен.

Европейская валюта завтра уже превысит 51 гривну. Евро прибавит в цене 32 копейки и будет стоить 51,03 гривны.

Доллар на максимуме, евро уже 51 грн: курс на 11 марта и нужны ли документы при покупке валюты

Фото: курс валют на 11 марта (инфографика РБК-Украина)

Правила обмена валют

Как отмечается на сайте Ощадбанка, есть случаи, когда при обмене требуются документе, и речь не только о паспорте. Так, если сумма операции в эквиваленте равна или превышает 400 тыс. гривен, в отделении нужно будет предъявить такие документы:

  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • заполнить документ с информацией о происхождении средств.

В госбанке отмечают, что такие операции осуществляются с соблюдением требований законодательства Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Поэтому, при обмене валют следует помнить основные правила:

  • Порог контроля: операции от 400 тыс. грн в эквиваленте.
  • Перечень документов: паспорт, ИНН и подтверждение происхождения средств.
  • Основание: законодательство о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма.
Читайте также: Инвестиции в роскошь: как заработать на бриллиантах, топ-брендах и искусстве

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

