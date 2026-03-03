ua en ru
Долар іде вгору, а євро стрімко падає: свіжі курси валют на 3 березня у банках та обмінниках

Україна, Вівторок 03 березня 2026 10:08
Долар іде вгору, а євро стрімко падає: свіжі курси валют на 3 березня у банках та обмінниках Фото: курс долара росте, євро падає (Getty Images)
Автор: Ірина Гамерська

У вівторок, 3 березня, долар продемонстрував зростання, тоді як євро суттєво втратило в ціні. В обмінниках спостерігається схожа тенденція: американська валюта додала 10 копійок, а європейська здешевшала на 20-22 копійки порівняно з минулою добою.

Який курс валют сьогодні в обмінниках та банках - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Євро обвалилося, долар росте: курс НБУ на 3 березня та як війна з Іраном впливає на валюту

Головне:

  • Різна динаміка: Долар дорожчає, тоді як євро суттєво втрачає в ціні.
  • Долар у банках: Середній курс купівлі зріс на 14 копійок - до 43,54 грн.
  • Падіння євро: У банках валюта просіла одразу на 27 копійок (до 51,10 грн), а в обмінниках - на 20 копійок.
  • Де найвигідніше: Найнижчий курс продажу євро пропонує Monobank (50,92 грн), а найвищий курс продажу долара в касах зафіксовано у ПУМБ (43,60 грн).

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 3 березня, за даними порталу Minfin, середній курс долара в обмінниках становить 43,33 (+10 коп) гривні при покупці. Здати валюту сьогодні можна по 43,20 (+8 коп) гривні.

Євро сьогодні можна купити в обмінниках за середнім курсом в 51,10 гривню, що на 20 копійок нижче, ніж вчора вранці. Здати валюту сьогодні обійдеться в 50,88 гривень за євро, це на 22 копійки дешевше за вчора.

Долар іде вгору, а євро стрімко падає: свіжі курси валют на 3 березня у банках та обмінниках

Фото: курс валют на 3 березня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банка

Середній курс валют в банках сьогодні також суттєво змінився. Долар зріс на 14 копійок і тримається на рівні 43,54 гривень при покупці. Додав в ціні і курс для продажу валюти - 43,05 (+10 коп) гривні.

Євро ж навпаки просіло. Курс європейської валюти при покупці впав аж на 27 копійок у порівнянні зі вчорашнім ранком. Сьогодні валюта коштує 51,10 гривню. Здати валюту можна по курсу 50,35 (-35 коп).

У ПриватБанку сьогодні долар в касі можна купити по 43,50 гривні, а для безналу - по 43,48 гривні. Євро ж у касах "Привата" сьогодні коштує 51,10 гривню, а для безналу - 51,02 гривню.

Ощадбанк продає долари по 43,55 гривні як в касі так і при операціях карткою. Євро ж в касі обійдеться в 51,20 гривень, а карткою - 51,30 гривню.

У Monobank курс долара для покупки сьогодні становить 43,47 гривні, а євро - 50,92 гривень.

Купити долари в "Пумбі" можна по 43,60 гривні в касі та по 43,40 для операцій карткою. А євро сьогодні продається по курсу в 51,20 гривню.

Читайте також:

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

