Главная » Бизнес » Финансы

Доллар идет вверх, а евро стремительно падает: свежие курсы валют на 3 марта в банках и обменниках

Украина, Вторник 03 марта 2026 10:08
Фото: курс доллара растет, евро падает (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Во вторник, 3 марта, доллар продемонстрировал рост, тогда как евро существенно потеряло в цене. В обменниках наблюдается похожая тенденция: американская валюта прибавила 10 копеек, а европейская подешевела на 20-22 копейки по сравнению с прошлыми сутками.

Какой курс валют сегодня в обменниках и банках - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Евро обвалилось, доллар растет: курс НБУ на 3 марта и как война с Ираном влияет на валюту

Главное:

  • Разная динамика: Доллар дорожает, тогда как евро существенно теряет в цене.
  • Доллар в банках: Средний курс покупки вырос на 14 копеек - до 43,54 грн.
  • Падение евро: В банках валюта просела сразу на 27 копеек (до 51,10 грн), а в обменниках - на 20 копеек.
  • Где выгоднее всего: Самый низкий курс продажи евро предлагает Monobank (50,92 грн), а самый высокий курс продажи доллара в кассах зафиксирован в ПУМБ (43,60 грн).

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 3 марта, по данным портала Minfin, средний курс доллара в обменниках составляет 43,33 (+10 коп) гривны при покупке. Сдать валюту сегодня можно по 43,20 (+8 коп) гривны.

Евро сегодня можно купить в обменниках по среднему курсу в 51,10 гривну, что на 20 копеек ниже, чем вчера утром. Сдать валюту сегодня обойдется в 50,88 гривен за евро, это на 22 копейки дешевле вчерашнего.



Фото: курс валют на 3 марта (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банка

Средний курс валют в банках сегодня также существенно изменился. Доллар вырос на 14 копеек и держится на уровне 43,54 гривен при покупке. Прибавил в цене и курс для продажи валюты - 43,05 (+10 коп) гривны.

Евро же наоборот просело. Курс европейской валюты при покупке упал аж на 27 копеек по сравнению со вчерашним утром. Сегодня валюта стоит 51,10 гривну. Сдать валюту можно по курсу 50,35 (-35 коп).

В ПриватБанке сегодня доллар в кассе можно купить по 43,50 гривны, а для безнала - по 43,48 гривны. Евро же в кассах "Привата" сегодня стоит 51,10 гривну, а для безнала - 51,02 гривну.

Ощадбанк продает доллары по 43,55 гривны как в кассе так и при операциях карточкой. Евро же в кассе обойдется в 51,20 гривен, а карточкой - 51,30 гривну.

В Monobank курс доллара для покупки сегодня составляет 43,47 гривны, а евро - 50,92 гривен.

Купить доллары в "Пумбе" можно по 43,60 гривны в кассе и по 43,40 для операций картой. А евро сегодня продается по курсу в 51,20 гривну.

Читайте также:

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

