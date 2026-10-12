Долар іде вгору, а євро падає: курс НБУ на 13 жовтня що буде з готівковим курсом

На вівторок, 13 жовтня, Національний банк України оновив офіційний курси долара та євро. Американська валюта продовжила дорожчати, тоді як європейська пішла на зниження.

Які ціни на валюту встановив регулятор та що може впливати на валютний ринок зараз, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

На вівторок, 13 жовтня, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 44,95 гривні. Порівняно з попереднім банківським днем американська валюта подорожчала на 7 копійок: 12 жовтня її курс становив 44,88 гривні.

Офіційний курс євро на 13 жовтня встановлено на рівні 50,24 гривні. Європейська валюта подешевшала на 7 копійок порівняно з понеділком, коли її курс становив 50,31 гривні.

Фото: курс валют НБУ на 13 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

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Чого очікувати від валютного ринку найближчими днями

Як зазначив у коментарі для РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус Банку'' Тарас Лєсовий, міжбанківський і готівковий сегменти валютного ринку, найімовірніше, залишатимуться близькими за курсами. Водночас атаки, перебої з електроенергією та погіршення інформаційного фону можуть спричиняти тимчасові хвилі попиту на готівкову валюту.

За словами експерта, на настрої українців впливають повсякденні економічні чинники – зокрема, зростання цін на пальне, продукти й окремі послуги, а також додаткові витрати бізнесу. Усе це посилює відчуття складного економічного періоду восени.

Водночас підстав говорити про руйнування нинішньої моделі валютного ринку поки немає, адже Національний банк має достатньо ресурсів для проведення валютних інтервенцій.

Як зазначив Лєсовий, вразливість цієї моделі полягає передусім у дедалі більшій залежності від постійної підтримки регулятора, а не в самому рівні валютного курсу.

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