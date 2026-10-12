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Доллар идет вверх, а евро падает: курс НБУ на 13 октября будет с наличным курсом

16:05 12.10.2026 Пн
2 мин
aimg Анастасия Мацепа aimg Тарас Лесовой Эксперт
Доллар идет вверх, а евро падает: курс НБУ на 13 октября будет с наличным курсом Фото: официальный курс доллара вырос, а евро снизился (Getty Images)
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Во вторник, 13 октября, Национальный банк Украины обновил официальные курсы доллара и евро. Американская валюта продолжила дорожать, тогда как европейская пошла на понижение.

Какие цены на валюту установил регулятор и что может влиять на валютный рынок сейчас, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

На вторник, 13 октября, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 44,95 гривны. По сравнению с предыдущим банковским днем, американская валюта подорожала на 7 копеек: 12 октября ее курс составлял 44,88 гривны.

Официальный курс евро на 13 октября установлен на уровне 50,24 грн. Европейская валюта подешевела на 7 копеек по сравнению с понедельником, когда ее курс составил 50,31 гривны.

Доллар идет вверх, а евро падает: курс НБУ на 13 октября будет с наличным курсом
Фото: курс валют НБУ на 13 октября (инфографика РБК-Украина)

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Чего ожидать от валютного рынка в ближайшие дни

Как отметил в комментарии для РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тарас Лесовой , межбанковский и наличный сегменты валютного рынка, вероятнее всего, будут оставаться близкими по курсам. В то же время атаки, перебои с электроэнергией и ухудшение информационного фона могут вызвать временные волны спроса на наличную валюту.

По словам эксперта, на настроения украинцев влияют обычные экономические факторы – в частности, рост цен на горючее, продукты и отдельные услуги, а также дополнительные издержки бизнеса. Все это усиливает чувство сложного экономического периода осенью.

В то же время оснований говорить о разрушении нынешней модели валютного рынка пока нет, ведь у Национального банка достаточно ресурсов для проведения валютных интервенций.

Как отметил Лесовой, уязвимость этой модели прежде всего в большей зависимости от постоянной поддержки регулятора, а не в самом уровне валютного курса.

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