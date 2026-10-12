Долар подорожчав в обмінниках, а євро подешевшав у частині банків: курс валют на 12 жовтня

У понеділок, 12 жовтня, в обмінниках зросли курси купівлі та продажу долара й євро порівняно з п’ятницею. У банках зміни різняться залежно від установи та способу обміну.

Де сьогодні найвигідніше купити іноземну валюту, за яким курсом її приймають банки та скільки коштують 1000 доларів, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

За актуальними даними Minfin, долар в обмінниках купують по 44,92 грн (+2 копійки), а продають по 45,10 грн (+6 копійок) порівняно з 9 жовтня.

Євро також подорожчав. Курс купівлі підвищився на 5 копійок – до 50,65 грн, а продажу – на 5 копійок, до 50,90 грн.

Фото: курс валют в обмінниках 12 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

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Курс валют у банках

У ПриватБанку курс долара залишився незмінним: у відділеннях валюту продають по 45,10 грн (без змін), а для карток – по 45,04 грн (без змін). Водночас євро у відділеннях подешевшав на 10 копійок – до 50,70 грн (–10 копійок). Для карток курс продажу залишився на рівні 50,76 грн (без змін).

В Ощадбанку долар у ''Мобільному Ощаді'' коштує 45,10 грн (+5 копійок), а для карток – 45,25 грн (+5 копійок). Євро в застосунку продають по 50,80 грн (+12 копійок), а для карток – по 50,95 грн (+10 копійок).

У ''ПУМБ'' долар у готівковому обміні та за комерційним курсом продають по 45,30 грн (без змін). Курс купівлі долара становить 44,70 грн за готівкового обміну (без змін) та 44,80 грн за комерційним курсом (без змін). Євро в готівковому обміні банку коштує 51,00 грн (без змін), а курс його купівлі становить 50,30 грн (без змін).

У Monobank курс продажу долара не змінився й становить 45,03 грн (без змін), а купівлі – 44,70 грн (без змін). Євро продають по 50,75 грн (без змін), тоді як курс купівлі знизився на 7 копійок – до 50,05 грн (–7 копійок).

Фото: курси валют у банках 12 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Де сьогодні найвигідніше купити валюту

Серед наведених банків найнижчий курс продажу долара пропонує Monobank – 45,03 грн. У ПриватБанку для карток він становить 45,04 грн. У відділеннях ПриватБанку та в ''Мобільному Ощаді'' долар продають по 45,10 грн. В Ощадбанку для карток курс дорівнює 45,25 грн, а в ПУМБ – 45,30 грн.

Євро найдешевше купувати у відділеннях ПриватБанку – по 50,70 грн. У Monobank курс становить 50,75 грн, а для карток ПриватБанку – 50,76 грн. В Ощадбанку євро продають по 50,80 грн у ''Мобільному Ощаді'' та по 50,95 грн для карток. У ПУМБ курс становить 51,00 грн.

Де вигідніше здати валюту

Найвищий курс купівлі долара серед наведених банків пропонує ПУМБ за комерційним курсом – 44,80 грн. В Ощадбанку в ''Мобільному Ощаді'' долар приймають по 44,75 грн. По 44,70 грн пропонують Monobank, Ощадбанк для карток і ПУМБ за готівковим курсом.

Євро найвигідніше здати в ПУМБ – по 50,30 грн. В Ощадбанку в ''Мобільному Ощаді'' та Monobank курс купівлі становить 50,05 грн. Для карток Ощадбанку він дорівнює 50,00 грн, а для карток ПриватБанку – 50,01 грн. У відділеннях ПриватБанку за євро пропонують 49,70 грн.

Скільки коштують 1000 доларів у банках

Monobank – 45 030 грн.

ПриватБанк (для карток) – 45 040 грн.

ПриватБанк (у відділеннях) – 45 100 грн.

Ощадбанк (''Мобільний Ощад'') – 45 100 грн.

Ощадбанк (для карток) – 45 250 грн.

ПУМБ – 45 300 грн.

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