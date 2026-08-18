Долар і євро зросли: курс валют НБУ на 19 серпня та чим небезпечна висока інфляція

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НБУ встановив курс долара на рівні 44,77 грн (+8 коп.).

Євро додав 3 коп. та зафіксувався на рівні 51,83 грн.

Напередодні офіційний курс становив 44,69 грн за долар та 51,80 грн за євро.

Курс валют НБУ

За даними НБУ, на 19 серпня офіційний курс долара становить 44,77 грн. Порівняно з 18 серпня американська валюта подорожчала на 8 копійок.

Офіційний курс євро встановлено на рівні 51,83 грн, що на 3 копійки більше, ніж днем раніше.

Таким чином, обидві основні іноземні валюти продемонстрували незначне зростання щодо гривні.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 19 серпня (Інфографіка РБК-Україна)

Чим небезпечна висока інфляція

Національний банк наголошує, що цінові сплески можуть швидко зменшувати реальні доходи бізнесу та заощадження населення. Висока інфляція також знижує довіру до національної валюти та призводить до подорожчання кредитів.

Тривале збереження високої інфляції ускладнює прогнозування майбутнього та знижує ефективність рішень бізнесу й населення щодо інвестицій і заощаджень. У результаті це може гальмувати економічний розвиток.