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Доллар и евро выросли: курс валют НБУ на 19 августа и чем опасна высокая инфляция

16:35 18.08.2026 Вт
2 мин
Нацбанк обновил официальный курс гривны к основным иностранным валютам
aimg Анастасия Мацепа
Фото: НБУ установил официальный курс валют на 19 августа (коллаж РБК-Украина)

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на среду, 19 августа. Доллар и евро подорожали по сравнению с предыдущим днем.

Каким будет курс американской и европейской валюты завтра, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • НБУ установил курс доллара на уровне 44,77 грн (+8 коп.).
  • Евро прибавил 3 коп. и зафиксировался на уровне 51,83 грн.
  • Накануне официальный курс составил 44,69 грн/доллар и 51,80 грн/евро.

Курс валют НБУ

По данным НБУ, на 19 августа официальный курс доллара составляет 44,77 грн. По сравнению с 18 августа американская валюта подорожала на 8 копеек.

Официальный курс евро установлен на уровне 51,83 грн, что на 3 копейки больше, чем днем ранее.

Таким образом, обе основные иностранные валюты продемонстрировали незначительный рост по отношению к гривне.

Фото: официальный курс валют НБУ на 19 августа (Инфографика РБК-Украина)

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Чем опасна высокая инфляция

Национальный банк отмечает, что ценовые всплески могут быстро уменьшать реальные доходы бизнеса и сбережения населения. Высокая инфляция также снижает доверие к национальной валюте и приводит к удорожанию кредитов.

Длительное сохранение высокой инфляции затрудняет прогнозирование будущего и снижает эффективность решений бизнеса и населения в отношении инвестиций и сбережений. В результате это может тормозить экономическое развитие.

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