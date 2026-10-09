Долар і євро зросли: курс НБУ на 12 жовтня та хто і як рахує інфляцію

Курс валют НБУ

На 12 жовтня НБУ встановив курс долара на рівні 44,88 грн, що на 3 копійки більше, ніж 9 жовтня. Тоді американська валюта коштувала 44,85 грн.

Офіційний курс євро також зріс – на 18 копійок. Якщо 9 жовтня європейська валюта коштувала 50,13 грн, то на понеділок, 12 жовтня, НБУ встановив курс на рівні 50,31 грн.

Фото: курс валют НБУ на 12 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

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Хто і як розраховує інфляцію в Україні

Як повідомив Національний банк України, індекс споживчих цін (ІСЦ), який відображає динаміку вартості товарів і послуг, розраховує Державна служба статистики України.

Щомісяця фахівці Держстату відстежують зміни цін у різних регіонах країни. Для розрахунку використовують понад 300 найменувань товарів і послуг, зокрема продуктів харчування, побутової техніки, одягу, транспортних перевезень і комунальних послуг.

Оскільки товари та послуги мають різну вартість і частоту споживання, кожна позиція отримує свою вагу під час розрахунку індексу. Завдяки цьому ІСЦ відображає загальну динаміку споживчих цін.

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