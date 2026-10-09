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Де найвигідніше купити валюту 9 жовтня: курси долара і євро в банках та обмінниках

10:10 09.10.2026 Пт
3 хв
aimg Анастасія Мацепа
Де найвигідніше купити валюту 9 жовтня: курси долара і євро в банках та обмінниках Фото: банки та обмінники оновили курс валют (колаж РБК-Україна)
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У пʼятницю, 9 жовтня, українці можуть купити долар у банках за курсом від 45,03 грн, а євро – від 50,68 грн. В обмінниках обидві валюти коштують дорожче, а курс залежить від напрямку операції.

Де найвигідніше обміняти гривні на іноземну валюту та в якій установі пропонують найвищий курс її купівлі, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 9 жовтня за даними Minfin долар в обмінниках купують по 44,90 грн (+3 коп.), а продають по 45,04 грн (+4 коп.) порівняно з 8 жовтня.

Євро в обмінниках можна купити за 50,85 грн (–5 коп.), а здати – по 50,60 грн (без змін).

Де найвигідніше купити валюту 9 жовтня: курси долара і євро в банках та обмінниках
Фото: курс валют в обмінниках 9 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

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Курс валют в банках

У ПриватБанку долар у відділеннях можна купити по 45,10 грн (+5 коп.), а для карток – по 45,04 грн (без змін). Євро у відділеннях продають по 50,80 грн (+20 коп.), а для карток – по 50,76 грн (без змін).

В Ощадбанку долар у ''Мобільному Ощаді'' коштує 45,05 грн (без змін), а для карток – 45,20 грн (без змін). Євро в застосунку продають по 50,68 грн (–2 коп.), а для карток – 50,85 грн (–5 коп.).

У ''ПУМБ'' долар у готівковому обміні та за комерційним курсом продають по 45,30 грн (без змін). Євро у готівковому обміні банку коштує 51,00 грн (+10 коп.).

Monobank купує долар по 44,70 грн, а продає по 45,03 грн (без змін). Євро банк купує по 50,12 грн, а продає по 50,75 грн (без змін).

Де найвигідніше купити валюту 9 жовтня: курси долара і євро в банках та обмінниках
Фото: курс валют у банках 9 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту

Серед наведених банків найдешевше купити долар можна в Monobank – за 45,03 грн. У ПриватБанку для карток курс становить 45,04 грн, а у відділеннях – 45,10 грн. В Ощадбанку долар продають по 45,05 грн у ''Мобільному Ощаді'' та по 45,20 грн для карток. У ПУМБ валюта коштує 45,30 грн.

Євро найдешевше продає Ощадбанк у ''Мобільному Ощаді'' – по 50,68 грн. У Monobank курс становить 50,75 грн, у ПриватБанку для карток – 50,76 грн, а у відділеннях – 50,80 грн. В Ощадбанку для карток євро коштує 50,85 грн, а в ПУМБ – 51,00 грн.

Де вигідніше продати валюту

Якщо продавати долари банкам, найвищий курс серед наведених пропозицій – 44,80 грн за комерційним курсом ПУМБ. В Ощадбанку в ''Мобільному Ощаді'' долар купують по 44,70 грн, стільки ж пропонує Monobank. У ПУМБ за готівковий долар дають 44,70 грн, в Ощадбанку для карток – 44,65 грн. У ПриватБанку курс становить 44,65 грн для карток та 44,50 грн у відділеннях.

Євро найвигідніше здати в ПУМБ – по 50,30 грн. Monobank купує євро по 50,12 грн, ПриватБанк для карток – по 50,10 грн, а у відділеннях – по 49,80 грн. В Ощадбанку курс становить 50,00 грн у ''Мобільному Ощаді'' та 49,90 грн для карток.

За актуальними курсами продажу на 9 жовтня 1000 доларів у банках коштують:

  • Monobank – 45 030 грн.
  • ПриватБанк (для карток) – 45 040 грн.
  • ПриватБанк (у відділеннях) – 45 100 грн.
  • Ощадбанк (''Мобільний Ощад'') – 45 050 грн.
  • Ощадбанк (для карток) – 45 200 грн.
  • ПУМБ – 45 300 грн.

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Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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