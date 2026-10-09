Доллар и евро выросли: курс НБУ на 12 октября и кто и как считает инфляцию

Курс валют НБУ

На 12 октября НБУ установил курс доллара на уровне 44,88 грн, что на 3 копейки больше, чем 9 октября. Тогда американская валюта обошлась в 44,85 грн.

Официальный курс евро также вырос – на 18 копеек. Если 9 октября европейская валюта стоила 50,13 грн., то на понедельник, 12 октября, НБУ установил курс на уровне 50,31 грн.

Фото: курс валют НБУ на 12 октября (инфографика РБК-Украина)

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Кто и как рассчитывает инфляцию в Украине

Как сообщил Национальный банк Украины, индекс потребительских цен (ИПЦ), отражающий динамику стоимости товаров и услуг, рассчитывает Государственная служба статистики Украины.

Ежемесячно специалисты Госстата отслеживают изменения цен в разных регионах страны. Для расчета используют более 300 наименований товаров и услуг, в том числе продуктов питания, бытовой техники, одежды, транспортных перевозок и коммунальных услуг.

Поскольку товары и услуги имеют разную стоимость и частоту потребления, каждая позиция получает свой вес при расчете индекса. Благодаря этому ИПЦ отражает общую динамику потребительских цен.

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