Долар і євро знову зросли: курс на 28 квітня та що далі буде з валютою

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 28 квітня. Долар продовжив зростання, а євро посилило висхідний рух після підвищення днем раніше.
Якою буде вартість валют завтра та чого очікувати далі – у матеріалі РБК-Україна нижче.
На 28 квітня НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 44,09 грн, що на 9 копійок вище за курс 27 квітня (44,00 грн).
Євро також подорожчало – до 51,76 грн, що на 22 копійки більше порівняно з попереднім показником (51,54 грн).
Таким чином, долар продовжує поступове зміцнення, а євро розвиває висхідний тренд.
За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тараса Лєсового, на валютному ринку й надалі діятиме режим керованої гнучкості, тому різкі курсові коливання малоймовірні.
За його оцінкою, курс долара перебуватиме в межах 43,5-44,5 грн.
Стабільність ринку підтримуватимуть валютні інтервенції Нацбанку, середній обсяг яких може сягати до 800 млн доларів на тиждень.
Євро, як очікується, залишатиметься більш мінливим. Його курс може коливатися в діапазоні 49,5-52,5 грн.
Серед причин – залежність від світової пари євро/долар та цін на нафту. Якщо нафта дорожчатиме, позиції долара можуть посилитися. Якщо ціни стабілізуються або знизяться, євро може відіграти частину позицій.
Серед ключових факторів впливу на валютний ринок експерт називає політику НБУ та валютні інтервенції, міжнародну допомогу, ситуацію на нафтовому ринку та воєнні ризики.
За оцінкою експерта, валютний ринок залишатиметься контрольованим, а основні ризики для курсу пов’язані насамперед із зовнішнім фінансуванням, глобальною ситуацією та безпековими чинниками.
