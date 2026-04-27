Долар і євро знову зросли: курс на 28 квітня та що далі буде з валютою

Головне: На 28 квітня офіційний курс долара зріс до 44,09 грн, євро – до 51,76 грн.

Долар додав 9 копійок, а євро – 22 копійки порівняно з попереднім днем.

На валютному ринку зберігається режим керованої гнучкості, різкі стрибки курсу малоймовірні.

Стабільність гривні підтримують валютні інтервенції НБУ обсягом до 800 млн доларів на тиждень.

Серед ризиків для курсу – ціни на нафту, міжнародна допомога ЄС та воєнні чинники.

Курс валют НБУ

На 28 квітня НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 44,09 грн, що на 9 копійок вище за курс 27 квітня (44,00 грн).

Євро також подорожчало – до 51,76 грн, що на 22 копійки більше порівняно з попереднім показником (51,54 грн).

Таким чином, долар продовжує поступове зміцнення, а євро розвиває висхідний тренд.

Що далі буде з курсом

За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тараса Лєсового, на валютному ринку й надалі діятиме режим керованої гнучкості, тому різкі курсові коливання малоймовірні.

За його оцінкою, курс долара перебуватиме в межах 43,5-44,5 грн.

Стабільність ринку підтримуватимуть валютні інтервенції Нацбанку, середній обсяг яких може сягати до 800 млн доларів на тиждень.

Євро, як очікується, залишатиметься більш мінливим. Його курс може коливатися в діапазоні 49,5-52,5 грн.

Серед причин – залежність від світової пари євро/долар та цін на нафту. Якщо нафта дорожчатиме, позиції долара можуть посилитися. Якщо ціни стабілізуються або знизяться, євро може відіграти частину позицій.

Серед ключових факторів впливу на валютний ринок експерт називає політику НБУ та валютні інтервенції, міжнародну допомогу, ситуацію на нафтовому ринку та воєнні ризики.

За оцінкою експерта, валютний ринок залишатиметься контрольованим, а основні ризики для курсу пов’язані насамперед із зовнішнім фінансуванням, глобальною ситуацією та безпековими чинниками.