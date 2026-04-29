Долар і євро знову дорожчають: курс на 30 квітня та що тисне на валюту

Головне: На 30 квітня офіційний курс долара зріс до 44,08 грн, євро – до 51,58 грн.

Долар додав 1 копійку, а євро – 8 копійок порівняно з попереднім днем.

Одним із чинників тиску на курс називають невизначеність із кредитом ЄС на 90 млрд євро.

Динаміка євро в Україні додатково залежить від світового курсу євро/долар.

Валютний ринок залишається в режимі керованої гнучкості, який застосовує НБУ.

Курс валют НБУ

На 30 квітня НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 44,08 грн, що на 1 копійку вище за курс 29 квітня (44,07 грн).

Євро також подорожчало – до 51,58 грн, що на 8 копійок більше порівняно з попереднім показником (51,50 грн).

Таким чином, обидві валюти після корекції напередодні знову перейшли до зростання.

Фото: курс валют на 30 квітня (інфографіка РБК-Україна)

Що тисне на валюту

За словами президента інвестиційної групи УНІВЕР Тараса Козака, нинішню динаміку курсу значною мірою визначає підхід Нацбанку, який сам регулятор описує поняттями “конструктивна невизначеність” та “керована гнучкість”.

За словами експерта, одним із ключових чинників ринок зараз вважає невизначеність щодо можливого отримання кредиту ЄС на 90 млрд євро на 2026–2027 роки. Якщо фінансування затримається або не надійде в очікуваних обсягах, це може посилити девальваційний тиск на гривню.

Щодо євро, Тарас Козак наголошує, що його курс в Україні формується через крос-курс із доларом, тому зміцнення європейської валюти на зовнішніх ринках автоматично підштовхує курс євро в Україні вгору.

При цьому, за його оцінкою, обсяги торгів на міжбанку зараз залишаються помірними, а нинішній рух курсу значною мірою відбувається саме в межах політики керованої гнучкості.