Доллар и евро снова дорожают: курс на 30 апреля и что давит на валюту

Главное: На 30 апреля официальный курс доллара вырос до 44,08 грн, евро - до 51,58 грн.

Доллар прибавил 1 копейку, а евро - 8 копеек по сравнению с предыдущим днем.

Одним из факторов давления на курс называют неопределенность с кредитом ЕС на 90 млрд евро.

Динамика евро в Украине дополнительно зависит от мирового курса евро/доллар.

Валютный рынок остается в режиме управляемой гибкости, который применяет НБУ.

Курс валют НБУ

На 30 апреля НБУ установил официальный курс доллара на уровне 44,08 грн, что на 1 копейку выше курса 29 апреля (44,07 грн).

Евро также подорожало - до 51,58 грн, что на 8 копеек больше по сравнению с предыдущим показателем (51,50 грн).

Таким образом, обе валюты после коррекции накануне снова перешли к росту.

Что давит на валюту

По словам президента инвестиционной группы УНИВЕР Тараса Козака, нынешнюю динамику курса в значительной степени определяет подход Нацбанка, который сам регулятор описывает понятиями "конструктивная неопределенность" и "управляемая гибкость".

По словам эксперта, одним из ключевых факторов рынок сейчас считает неопределенность относительно возможного получения кредита ЕС на 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Если финансирование задержится или не поступит в ожидаемых объемах, это может усилить девальвационное давление на гривну.

Что касается евро, Тарас Козак отмечает, что его курс в Украине формируется через кросс-курс с долларом, поэтому укрепление европейской валюты на внешних рынках автоматически подталкивает курс евро в Украине вверх.

При этом, по его оценке, объемы торгов на межбанке сейчас остаются умеренными, а нынешнее движение курса в значительной степени происходит именно в рамках политики управляемой гибкости.