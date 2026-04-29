Доллар и евро снова дорожают: курс на 30 апреля и что давит на валюту

16:35 29.04.2026 Ср
2 мин
Доллар прибавил копейку, а евро вернулось к росту на фоне неопределенности относительно внешнего финансирования
aimg Анастасия Мацепа aimg Тарас Козак Эксперт
Фото: НБУ обновил официальный курс валют на 30 апреля (Getty Images)

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 30 апреля. Доллар после незначительного снижения накануне снова прибавил в цене, а евро вернулось к росту.

Какой будет стоимость валют завтра и что сейчас давит на гривну - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • На 30 апреля официальный курс доллара вырос до 44,08 грн, евро - до 51,58 грн.
  • Доллар прибавил 1 копейку, а евро - 8 копеек по сравнению с предыдущим днем.
  • Одним из факторов давления на курс называют неопределенность с кредитом ЕС на 90 млрд евро.
  • Динамика евро в Украине дополнительно зависит от мирового курса евро/доллар.
  • Валютный рынок остается в режиме управляемой гибкости, который применяет НБУ.

Курс валют НБУ

На 30 апреля НБУ установил официальный курс доллара на уровне 44,08 грн, что на 1 копейку выше курса 29 апреля (44,07 грн).

Евро также подорожало - до 51,58 грн, что на 8 копеек больше по сравнению с предыдущим показателем (51,50 грн).

Таким образом, обе валюты после коррекции накануне снова перешли к росту.

Фото: курс валют на 30 апреля (инфографика РБК-Украина)

Что давит на валюту

По словам президента инвестиционной группы УНИВЕР Тараса Козака, нынешнюю динамику курса в значительной степени определяет подход Нацбанка, который сам регулятор описывает понятиями "конструктивная неопределенность" и "управляемая гибкость".

По словам эксперта, одним из ключевых факторов рынок сейчас считает неопределенность относительно возможного получения кредита ЕС на 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Если финансирование задержится или не поступит в ожидаемых объемах, это может усилить девальвационное давление на гривну.

Что касается евро, Тарас Козак отмечает, что его курс в Украине формируется через кросс-курс с долларом, поэтому укрепление европейской валюты на внешних рынках автоматически подталкивает курс евро в Украине вверх.

При этом, по его оценке, объемы торгов на межбанке сейчас остаются умеренными, а нынешнее движение курса в значительной степени происходит именно в рамках политики управляемой гибкости.

