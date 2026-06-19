Долар і євро змінились різноспрямовано: курс НБУ на 22 червня та чому ринок залишається стабільним

Суттєвих змін на валютному ринку не відбулося. Національний банк України скоригував офіційні курси долара та євро лише в межах однієї копійки.

Якими будуть офіційні курси валют у понеділок, 22 червня та що зараз підтримує стабільність гривні, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

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Курс долара: НБУ знизив офіційний курс на 1 копійку – до 44,90 грн/долар.

НБУ знизив офіційний курс на 1 копійку – до 44,90 грн/долар. Курс євро: офіційний курс зріс на 1 копійку – до 51,46 грн/євро.

офіційний курс зріс на 1 копійку – до 51,46 грн/євро. Що підтримує гривню: сезонне здешевлення овочів та фруктів послаблює інфляційний тиск.

сезонне здешевлення овочів та фруктів послаблює інфляційний тиск. Ще один фактор: ринок очікує міжнародну фінансову допомогу без скорочень.

ринок очікує міжнародну фінансову допомогу без скорочень. Що це означає: НБУ зберігає можливість і надалі згладжувати курсові коливання.

Курс валют НБУ

НБУ встановив на 22 червня офіційний курс долара на рівні 44,90 грн, що на 1 копійку нижче, ніж попереднього банківського дня (44,91 грн).

Офіційний курс євро, навпаки, незначно зріс – до 51,46 грн, що на 1 копійку більше, ніж 19 червня (51,45 грн).

Таким чином, офіційні курси залишаються практично незмінними, а гривня продовжує демонструвати стабільність щодо основних іноземних валют.

Курс валют НБУ на 22 червня (Інфографіка РБК-Україна)

Чому валютний ринок залишається стабільним

Як пояснив у коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий, одним із факторів підтримки гривні є сезонне уповільнення інфляції.

За його словами, здешевлення частини сільськогосподарської продукції зменшує тиск на споживчі ціни. Це впливає і на валютний ринок, адже слабші інфляційні очікування знижують бажання населення та бізнесу купувати валюту ''про запас''.

Ще одним позитивним чинником експерт називає очікування міжнародної фінансової підтримки. На ринку зберігається стриманий оптимізм щодо отримання Україною запланованих обсягів допомоги без скорочень.

За словами Лєсового, це важливо для поповнення міжнародних резервів, стійкості державних фінансів та здатності Національного банку й надалі згладжувати курсові коливання на валютному ринку.

Що це означає для українців

Поточна динаміка свідчить, що офіційний курс залишається стабільним, а різких змін на валютному ринку поки не очікується.

Водночас ситуація й надалі залежатиме від інфляції, обсягів міжнародної фінансової допомоги, стану міжнародних резервів та політики Національного банку щодо підтримки курсової стабільності.