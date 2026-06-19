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Доллар и евро изменились в разную сторону: курс НБУ на 22 июня и почему рынок остается стабильным

16:55 19.06.2026 Пт
3 мин
Что изменилось в официальных курсах и какие факторы сейчас поддерживают гривну?
aimg Анастасия Мацепа aimg Тарас Лесовой Эксперт
Доллар и евро изменились в разную сторону: курс НБУ на 22 июня и почему рынок остается стабильным Фото: НБУ обновил официальный курс доллара и евро на 22 июня (коллаж РБК-Украина)
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Существенных изменений на валютном рынке не произошло. Национальный банк Украины скорректировал официальные курсы доллара и евро лишь на одну копейку.

Какими будут официальные курсы валют в понедельник, 22 июня, и что сейчас поддерживает стабильность гривны, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное

  • Курс доллара: НБУ снизил официальный курс на 1 копейку – до 44,90 грн/доллар.
  • Курс евро: официальный курс вырос на 1 копейку – до 51,46 грн/евро.
  • Что поддерживает гривну: сезонное подешевение овощей и фруктов ослабляет инфляционное давление.
  • Еще один фактор: рынок ожидает международную финансовую помощь без сокращений.
  • Что это означает: НБУ сохраняет возможность и в дальнейшем сглаживать курсовые колебания.

Курс валют НБУ

НБУ установил на 22 июня официальный курс доллара на уровне 44,90 грн, что на 1 копейку ниже, чем в предыдущий банковский день (44,91 грн).

Официальный курс евро, напротив, незначительно вырос – до 51,46 грн, что на 1 копейку больше, чем 19 июня (51,45 грн).

Таким образом, официальные курсы остаются практически неизменными, а гривна продолжает демонстрировать стабильность по отношению к основным иностранным валютам.

Доллар и евро изменились в разную сторону: курс НБУ на 22 июня и почему рынок остается стабильным

Курс валют НБУ на 22 июня (Инфографика РБК-Украина)

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Почему валютный рынок остается стабильным

Как пояснил в комментарии РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, одним из факторов поддержки гривны является сезонное замедление инфляции.

По его словам, снижение цен на часть сельскохозяйственной продукции уменьшает давление на потребительские цены. Это влияет и на валютный рынок, ведь более слабые инфляционные ожидания снижают желание населения и бизнеса покупать валюту ''про запас''.

Еще одним положительным фактором эксперт называет ожидания международной финансовой поддержки. На рынке сохраняется сдержанный оптимизм относительно получения Украиной запланированных объемов помощи без сокращений.

По словам Лесового, это важно для пополнения международных резервов, устойчивости государственных финансов и способности Национального банка и в дальнейшем сглаживать курсовые колебания на валютном рынке.

Что это означает для украинцев

Текущая динамика свидетельствует о том, что официальный курс остается стабильным, а резких изменений на валютном рынке пока не ожидается.

В то же время ситуация и в дальнейшем будет зависеть от инфляции, объемов международной финансовой помощи, состояния международных резервов и политики Национального банка по поддержанию курсовой стабильности.

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