Долар дешевшає, євро йде вгору: курс НБУ на 8 липня і чи зникне гривня після вступу в ЄС

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 8 липня. Долар завтра здешевшає на кілька копійок, а от євро - навпаки трохи піде вгору.

Скільки коштуватиме валюта 8 липня та чи перейде Україна на євро після вступу в ЄС, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне: Курс долара: НБУ встановив на завтра курс на рівні 44,50 гривні (-6 копійок).

НБУ встановив на завтра курс на рівні 44,50 гривні (-6 копійок). Курс євро: Євровалюта завтра здорожчає до 50,88 гривні (+2 копійки).

Євровалюта завтра здорожчає до 50,88 гривні (+2 копійки). Умови для переходу на євро: Відмова від гривні потребує тривалої підготовки, стабілізації економіки, контролю над інфляцією та переходу на стандарти ЄС.

Відмова від гривні потребує тривалої підготовки, стабілізації економіки, контролю над інфляцією та переходу на стандарти ЄС. Терміни євроінтеграції: Практичне обговорення переходу євро розпочнеться не раніше ніж через 3-4 роки після припинення активної фази війни.

Курс валют НБУ

Нацбанк встановив на завтра курс долара на рівні 44,50 гривні. Це на 6 копійок дешевше, ніж курс на сьогодні.

Європейська валюта завтра навпаки здорожчає на 2 копійки. Офіційний курс євро на завтра Нацбанк встановив на рівні 50,88 гривні.

Скільки коштуватимуть долар та євро 8 липня (Інфографіка РБК-Україна)

Чи перейде Україна на євро

Заміна гривні на європейську валюту вимагає великої підготовки, сказав віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов у подкасті на YouTube-каналі Finance.ua.

За його словами, спершу потрібно стабілізувати економіку, взяти під контроль інфляцію та змінити банківське регулювання за стандартами Євросоюзу.

Навіть після офіційного вступу до ЄС країна не зможе одразу відмовитися від гривні. Перед цим Україна має щонайменше два роки перебувати у спеціальному валютному механізмі ERM II, який перевіряє стабільність національної валюти щодо євро.

"Сьогодні ми ще не говоримо про швидку заміну гривні на євро. Мова йде про фундамент, без якого такі розмови взагалі не мали б практичного сенсу", - пояснив Мамедов.

Практична дискусія про перехід на євро, на його думку, може розпочатися не раніше ніж через 3-4 роки після завершення війни або припинення її активної фази.

Водночас Україна вже зараз рухається до фінансової євроінтеграції. Важливим кроком має стати приєднання до SEPA - єдиної зони платежів у євро. Це дозволить зробити грошові перекази для українців швидшими, а бізнесу значно спростить розрахунки з європейськими партнерами.

"Але перехід від гривні до євро - це довгострокова перспектива", - резюмував банкір.