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Доллар и евро потеряли в цене: курс валют в банках и обменниках 8 июля

11:00 08.07.2026 Ср
3 мин
Где сегодня выгоднее всего купить и продать валюту?
aimg Анастасия Мацепа
Доллар и евро потеряли в цене: курс валют в банках и обменниках 8 июля Фото: обменники и банки обновили курс валют (коллаж РБК-Украина)
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В начале нового банковского дня доллар и евро продолжают дешеветь. Большинство крупных банков пересмотрели свои курсы в сторону укрепления гривны, а в обменниках сохраняется умеренное понижение стоимости основных валют.

Сколько сегодня стоит валюта в ПриватБанке, Ощадбанке, ''ПУМБ'' и Monobank, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Доллар дешевеет: американская валюта продолжает терять позиции как в обменниках, так и банках.
  • Евро также снижается: европейская валюта подешевела у большинства банков и обменных пунктов.
  • Выгоднее всего покупать доллар сегодня можно в мобильном приложении Ощадбанка (44,55 грн).
  • Лучший курс продажи доллара среди банков предлагают Monobank (44,33 грн) и ПриватБанк для карт (44,25 грн).

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, по состоянию на утро 8 июля доллар в обменниках можно купить по среднему курсу 44,55 (-10 коп.) гривны, а продать – по 44,42 (-13 коп.) гривны.

Евро в обменниках сегодня продают по 51,20 (-10 коп.) гривны, а покупают – по 50,95 (-20 коп.).

Доллар и евро потеряли в цене: курс валют в банках и обменниках 8 июля

Фото: курс валют в обменниках на 8 июля (Инфографика РБК-Украина)

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Курс валют в банках

Средний курс продажи доллара в банках сегодня составляет 44,76 (-9 коп.) гривны, а покупки – 44,28 (+4 коп.) гривны.

Евро в банках сегодня продается в среднем по 51,29 (-2 коп.) гривны, а покупают – по 50,59 (-10 коп.) гривны.

ПриватБанк в отделениях продает доллар по 44,70 (-10 коп.) гривны, а картой – 44,84 (без изменений) гривны. Евро в кассах банка можно купить по 51,25 (-5 коп.) гривны, а картой – 51,28 (без изменений) гривны.

Ощадбанк через мобильное приложение продает доллар по 44,55 (-25 коп.) гривны, а для карт – 44,85 (-10 коп.) гривны. Евро в ''Мобильном Ощаде'' сегодня стоит 51,00 (-30 коп.) гривен, а для карт – 51,40 (-10 коп.) гривны.

''ПУМБ'' в кассах продает доллар по 44,90 (-10 коп.) гривны, а коммерческий курс составляет 44,80 (без изменений) гривны. Евро в отделениях банка можно купить по 51,40 (-10 коп.) гривны.

Monobank продает доллары по 44,80 (-4 коп.) гривны, а евро – по 51,26 (-24 коп.) гривны.

Доллар и евро потеряли в цене: курс валют в банках и обменниках 8 июля

Фото: курс валют в банках (продажа) на 8 июля (Инфографика РБК-Украина)

Где подешевле купить валюту?

Среди банков самый выгодный курс продажи доллара сегодня предлагает Ощадбанк через мобильное приложение – 44,55 грн. Далее следуют ПриватБанк (44,70 грн в кассах), Monobank и ''ПУМБ'' – по 44,80 грн.

Если же покупать евро, самый низкий курс предлагает Ощадбанк в мобильном приложении – 51,00 грн. В ПриватБанке евро продают по 51,25 грн., в Monobank – по 51,26 грн.

Где выгоднее реализовать валюту?

Самый высокий курс покупки доллара среди банков сегодня предлагает Ощадбанк через мобильное приложение – 44,40 грн. На втором месте – ''ПУМБ'' с коммерческим курсом 44,40 грн, далее Monobank - 44,33 грн.

Евро выгоднее всего продавать Ощадбанку через мобильное приложение – по 50,80 грн. У ''ПУМБ'' курс покупки составляет 50,70 грн, у Monobank – 50,57 грн.

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Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

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