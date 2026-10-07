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Доллар и евро резко подешевели: курс НБУ на 8 октября и как регулятор контролирует валюту

16:10 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Анастасия Мацепа aimg Тарас Козак Эксперт
Доллар и евро резко подешевели: курс НБУ на 8 октября и как регулятор контролирует валюту Фото: доллар и евро подешевели по официальному курсу НБУ (Getty Images)
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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на четверг, 8 октября. Обе основные валюты подешевели.

Сколько стоит американская и европейская валюта по обновленным данным и как Нацбанк влияет на валютный рынок, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

На 8 октября НБУ установил курс доллара на уровне 44,86 грн., что на 8 копеек меньше, чем днем ранее. 7 октября американская валюта обошлась в 44,94 грн.

В то же время, официальный курс евро снизился на 48 копеек – с 50,63 грн 7 октября до 50,15 грн на 8 октября.

Доллар и евро резко подешевели: курс НБУ на 8 октября и как регулятор контролирует валюту
Фото: официальный курс валют НБУ на 8 октября (инфографика РБК-Украина)

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Что может повлиять на курс гривны

По мнению основателя и президента инвестиционной группы "УНИВЕР" Тараса Козака, Национальный банк имеет достаточно возможностей для влияния на валютный рынок. Об этом эксперт рассказал в комментарии РБК-Украина.

По словам Козака, возможности НБУ могут возрасти, если Верховная Рада примет необходимые законы в соответствии с обязательствами Украины перед ЕС и МВФ, а правительство – предусмотренные этими обязательствами решения.

Это, как отмечает эксперт, должно открыть путь для дальнейшего финансирования Украины. До конца года страна может получить более 20 млрд. долларов.

Кроме того, по прогнозам НБУ, к концу года золотовалютные резервы должны быть максимальными.

"Поэтому возможности сдерживать курс или даже устанавливать курс по своему желанию у Нацбанка есть и еще будут долгое время", – считает Козак.

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