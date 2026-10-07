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Долар дешевшає після стрибка: курс валют в банках та обмінниках 7 жовтня

10:45 07.10.2026 Ср
3 хв
aimg Анастасія Мацепа
Долар дешевшає після стрибка: курс валют в банках та обмінниках 7 жовтня Фото: банки та обмінники оновили курс валют (Getty Images)
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Станом на ранок 7 жовтня долар в обмінниках у середньому продають по 45 гривень, а в банках його вартість залежно від установи та способу розрахунку перевищує цю позначку. Євро в обмінниках коштує 51 гривню, а в банках ціна продажу відрізняється.

Скільки коштують долар та євро сьогодні та де вигідніше купувати й продавати валюту, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 7 жовтня за даними Minfin долар в обмінниках купують по 44,85 грн (без змін), а продають по 45,00 грн (без змін) порівняно з 6 жовтня.

Євро в обмінниках можна купити за 51,00 грн (+5 коп.), а здати – по 50,75 грн (+10 коп.).

Долар дешевшає після стрибка: курс валют в банках та обмінниках 7 жовтня
Фото: курс валют в обмінниках 7 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

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Курс валют в банках

У ПриватБанку долар у відділеннях можна купити по 45,10 грн (–10 коп.), а для карток – по 45,04 грн (–20 коп.). Євро у відділеннях продають по 50,85 грн (без змін), а для карток – по 50,76 грн (–26 коп.).

В Ощадбанку долар у ''Мобільному Ощаді'' коштує 45,15 грн (без змін), а для карток – 45,30 грн (–10 коп.). Євро в застосунку продають по 51,05 грн (+40 коп.), а для карток – по 51,20 грн (+20 коп.).

У ''ПУМБ'' долар у готівковому та за комерційним курсом продають по 45,30 грн (+10 коп.). Євро у готівковому обміні банку коштує 51,30 грн (+20 коп.).

Monobank купує долар по 44,70 грн, а продає по 45,03 грн (–20 коп.). Євро банк купує по 50,20 грн, а продає по 50,75 грн (–12 коп.).

Долар дешевшає після стрибка: курс валют в банках та обмінниках 7 жовтня
Фото: курс валют у банках 7 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту

Серед наведених банків найдешевше купити долар можна у ПриватБанку для карток – за 45,04 грн. У відділеннях цього банку курс становить 45,10 грн. В Ощадбанку та Monobank долар коштує 45,15 грн і 45,03 грн відповідно, а в ПУМБ – 45,30 грн.

Євро найдешевше продає Monobank – по 50,75 грн. У ПриватБанку курс для карток становить 50,76 грн, у відділеннях – 50,85 грн. В Ощадбанку євро коштує 51,05 грн у застосунку та 51,20 грн для карток, а в ПУМБ – 51,30 грн.

Де вигідніше продати валюту

Якщо продавати долари банкам, найвищий курс серед наведених пропозицій – 44,80 грн в Ощадбанку для ''Мобільного Ощаду'' та за комерційним курсом ПУМБ. Monobank купує долар по 44,70 грн, Ощадбанк для карток – по 44,75 грн, а ПриватБанк – по 44,65 грн для карток та 44,50 грн у відділеннях.

Євро найвигідніше здати в ПУМБ – по 50,60 грн. В Ощадбанку в ''Мобільному Ощаді'' курс купівлі становить 50,55 грн, у картковому сегменті – 50,45 грн. Monobank купує євро по 50,20 грн, а ПриватБанк – по 50,13 грн для карток та 49,85 грн у відділеннях.

Скільки коштують 100 доларів у банках

Найдешевше 100 доларів сьогодні обійдуться у Monobank – 4503 грн. У ПриватБанку для карток 100 доларів коштуватимуть 4504 грн, у відділеннях – 4510 грн. В Ощадбанку та Monobank за відповідними курсами – 4515 грн і 4503 грн, а в ПУМБ – 4530 грн.

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