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Долар і євро різко додали в ціні: новий курс НБУ на 14 липня та що з інфляцією в Україні

16:48 13.07.2026 Пн
2 хв
Як змінилися офіційні курси валют?
aimg Анастасія Мацепа
Фото: НБУ підвищив офіційний курс долара та євро (колаж РБК-Україна)

Національний банк України підвищив офіційний курс долара та євро на вівторок, 14 липня. Обидві валюти додали в ціні після кількох днів відносної стабільності.

Про те, скільки тепер коштують долар і євро та як на валютний ринок може впливати ситуація з інфляцією, – читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • НБУ підвищив офіційний курс долара до 44,67 грн.
  • Євро також зріс і перевищив позначку 51 грн.
  • Інфляція в червні сповільнилася, але базовий показник зріс.
  • НБУ очікує посилення цінового тиску в найближчі місяці.

Курс валют НБУ

НБУ встановив на вівторок, 14 липня, офіційний курс долара на рівні 44,67 грн, що на 18 копійок більше, ніж напередодні. У понеділок, 13 липня, офіційний курс американської валюти становив 44,49 грн.

Євро також подорожчав. Офіційний курс європейської валюти на 14 липня встановлено на рівні 51,05 грн, тоді як днем раніше він становив 50,86 грн. Таким чином, євро додав 19 копійок.

Після кількох днів відносної стабільності обидві ключові валюти знову перейшли до зростання. Найпомітніше подорожчав євро, який знову перевищив позначку 51 гривня, тоді як долар наблизився до 44,70 грн.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 14 липня (Інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Чи почнуть рости ціни через нові 2000 гривень: роз'яснення від НБУ

Що відбувається з інфляцією

У червні 2026 року річна інфляція в Україні сповільнилася до 7,2%, а в місячному вимірі ціни навіть знизилися на 0,1%. За оцінкою регулятора, ці показники відповідають його прогнозу.

Водночас базова інфляція прискорилася до 8,1%. У НБУ пояснюють це насамперед зростанням витрат бізнесу на оплату праці, електроенергію та пальне.

Чого очікувати далі

У Національному банку прогнозують, що найближчими місяцями інфляційний тиск може знову посилитися. Основними чинниками залишатимуться зростання витрат бізнесу на оплату праці, можливий перегляд тарифів на водопостачання та підвищення вартості проїзду в громадському транспорті.

На думку регулятора, саме ці фактори й надалі визначатимуть динаміку цін в українській економіці.

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