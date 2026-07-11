ua en ru
Сб, 11 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Чи почнуть рости ціни через нові 2000 гривень: роз'яснення від НБУ

17:25 11.07.2026 Сб
3 хв
У Нацбанку відверто відповіли на головні страхи
aimg Сергій Козачук
Чи почнуть рости ціни через нові 2000 гривень: роз'яснення від НБУ Фото: банкноту 2 000 гривень введуть з вересня (t.me/nbu_ua)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Введення в обіг нової банкноти номіналом 2000 гривень не спровокує зростання цін та не вплине на рівень інфляції в країні. Грошей в економіці від цього не побільшає, оскільки готівковий обіг просто оптимізують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне роз'яснення Національного банку України.

Чи запустив Нацбанк "друкарський верстат"

У НБУ зазначають, що вихід нової банкноти відбуватиметься виключно за рахунок обміну на безготівкові кошти або на інші номінали. Через це загальний обсяг грошей в економіці залишиться незмінним.

"Емісія вже давно не пов’язана з роботою реального друкарського верстата та здійснюється спочатку на безготівковій основі", - підкреслили в НБУ.

Центральний банк постійно друкує нові купюри для заміни зношених чи пошкоджених, і це є стандартним технічним процесом, який не призводить до девальвації гривні.

Чому з'явилася потреба у новому номіналі

Поява банкноти 2000 гривень є результатом номінального зростання економіки, а не його причиною. Востаннє новий номінал в Україні з'являвся сім років тому.

З того часу через пандемію та повномасштабну війну ситуація суттєво змінилася:

  • середньомісячна заробітна плата в країні зросла втричі
  • загальний рівень цін збільшився вдвічі
  • обсяг готівки в обігу також зріс більш ніж удвічі

У НБУ пояснюють, що коли банкнот в обігу забагато, це створює незручності для громадян та збільшує витрати держави на обслуговування грошового обігу.

Нова велика купюра покликана вирішити цю проблему.

Що буде з інфляцією в Україні

Наразі показник інфляції в Україні становить близько 7%, тоді як стратегічна ціль регулятора - знизити її до 5%.

"НБУ очікує на певне пришвидшення інфляції у другому півріччі 2026 року на тлі значних витрат бізнесу, зокрема на енергоносії та зарплати", - зазначили в пресслужбі.

Проте вже за підсумками 2027 року очікується зниження індексу цін, а у 2028 році інфляція має повернутися до визначеної цілі у 5%.

Що відомо про введення нової банкноти

Нагадаємо, Національний банк України офіційно оголосив, що в Україні вводять банкноту 2000 гривень. Нова найвища купюра країни матиме дизайн із зображенням видатного поета-шістдесятника Василя Стуса.

У регуляторі також уточнили графік оновлення готівкового обігу, зауваживши, що банкноту 2 000 гривень введуть з вересня. Українці зможуть побачити та скористатися новими грошима вже з 4 вересня цього року. Необхідність такого кроку НБУ пояснює суттєвими змінами в макроекономіці, зокрема зростанням середніх зарплат та обсягу готівки в країні за останні роки.

Водночас у парламенті прокоментували, чи розжене інфляцію банкнота 2000 гривень та чи існують реальні ризики для гаманців громадян. Голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев запевнив, що поява купюри є виключно технічним рішенням для зручності розрахунків, яке не здатне підштовхнути ціни вгору.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Національний банк України Інфляція в Україні Ціни в Україні
Новини
"Приліт" в людне місце, є загиблі та 17 поранені: як виглядають Суми після ударів КАБами
"Приліт" в людне місце, є загиблі та 17 поранені: як виглядають Суми після ударів КАБами
Аналітика
Vyriy проти ДБР: що не так з цінами на дрони та як скандал б’є по галузі
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Vyriy проти ДБР: що не так з цінами на дрони та як скандал б’є по галузі