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Доллар и евро резко прибавили в цене: новый курс НБУ на 14 июля и что с инфляцией в Украине

16:48 13.07.2026 Пн
2 мин
Как изменились официальные курсы валют?
aimg Анастасия Мацепа
Фото: НБУ повысил официальный курс доллара и евро (коллаж РБК-Украина)

Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара и евро на вторник, 14 июля. Обе валюты прибавили в цене после нескольких дней относительной стабильности.

О том, сколько теперь стоят доллар и евро и как на валютный рынок может влиять ситуация с инфляцией, читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • НБУ повысил официальный курс доллара до 44,67 грн.
  • Евро также вырос и превысил отметку в 51 грн.
  • Инфляция в июне замедлилась, но базовый показатель вырос.
  • НБУ ожидает ужесточения ценового давления в ближайшие месяцы.

Курс валют НБУ

НБУ установил на вторник, 14 июля, официальный курс доллара на уровне 44,67 грн, что на 18 копеек больше, чем накануне. В понедельник, 13 июля, официальный курс американской валюты составил 44,49 грн.

Евро тоже подорожал. Официальный курс европейской валюты на 14 июля установлен на уровне 51,05 грн, в то время как днем ранее он составлял 50,86 грн. Таким образом, евро прибавил 19 копеек.

После нескольких дней относительной стабильности обе ключевые валюты снова перешли к росту. Наиболее заметно подорожал евро, который снова превысил отметку 51 гривна, тогда как доллар приблизился к 44,70 грн.

Фото: официальный курс валют НБУ на 14 июля (Инфографика РБК-Украина)

Читайте также: Начнут ли расти цены из-за новых 2000 гривен: разъяснения от НБУ

Что происходит с инфляцией

В июне 2026 года годовая инфляция в Украине замедлилась до 7,2%, а в месячном исчислении цены даже снизились на 0,1%. По оценке регулятора эти показатели соответствуют его прогнозу.

В то же время базовая инфляция ускорилась до 8,1%. В НБУ объясняют это, прежде всего, ростом расходов бизнеса на оплату труда, электроэнергию и горючее.

Чего ждать дальше

В Национальном банке прогнозируют, что в ближайшие месяцы инфляционное давление может снова усилиться. Основными факторами будут оставаться рост расходов бизнеса на оплату труда, возможный пересмотр тарифов на водоснабжение и повышение стоимости проезда в общественном транспорте.

По мнению регулятора, именно эти факторы и дальше будут определять динамику цен в украинской экономике.

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