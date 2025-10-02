Долар і євро подорожчали в обмінниках

Ситуація на ринку

Дані НБУ свідчать про стабільний попит на валюту на готівковому ринку. Населення України у вересні 2025 року купило в банках 356 млн доларів. Обсяг купівлі зріс на 1,5% порівняно із серпнем. Однак попит на готівкову валюту значно нижчий, ніж на початку року.

Загалом від початку року українці купили в банках 4,854 млрд доларів.