Курс доллара Экономика Авто Tech

Доллар и евро подорожали в обменниках

Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины перешел к росту. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 2 октября средний курс продажи вырос на 5 копеек до 41,50 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 48,85 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривен, евро по 47,85 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,22-41,25 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подрожал после падения до минимума с начала сентября.

Официальный курс на 2 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,2215 гривен за 1 доллар (+0,0795 грн).

Официальный курс евро составит 48,3734 гривен за 1 евро (+0,0706 грн).

Ситуация на рынке

Данные НБУ свидетельствуют о стабильном спросе на валюту на наличном рынке. Население Украины в сентябре 2025 года купило в банках 356 млн долларов. Объем покупки вырос на 1,5% по сравнению с августом. Однако спрос на наличную валюту в значительно ниже, чем в начале года.

Всего с начала года украинцы купили в банках 4,854 млрд долларов.

