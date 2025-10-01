Долар перейшов до зростання

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після падіння до мінімуму з початку вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 2 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2215 гривень за 1 долар (+0,0795 грн).

bank.gov.ua Офіційний курс євро становитиме 48,3734 гривень за 1 євро (+0,0706 грн).

bank.gov.ua На міжбанку сьогодні курс зріс на 11 копійок до 41,22-41,25 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com На готівковому ринку долар впав до 41,45 гривень, євро впав до 48,85 гривень.