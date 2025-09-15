Долар і євро подешевшали в обмінниках на початку тижня

Прогноз курсу

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що поки що гривні нічого не загрожує.

"Якщо будуть проблеми з міжнародною допомогою, то будуть і проблеми з курсом. Але поки такі ризики не високі", - констатував нардеп.