Доллар и евро подешевели в обменниках в начале недели

По состоянию на утро 15 сентября средний курс продажи упал на 10 копеек до 41,50 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 48,70 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривен, евро по 47,70 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,21-41,24 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после снижения в течение двух дней подряд.

Официальный курс на 15 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,2838 гривен за 1 доллар (-0,0289 грн).

Официальный курс евро составит 48,3929 гривен за 1 евро (+0,1190 грн).