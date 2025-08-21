Долар і євро подешевшали в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України трохи знизився. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,29-41,32 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 2 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,05 гривень, євро по 47,50 гривень.

Станом на ранок 21 серпня середній курс продажу впав на 5 копійок до 41,55 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 48,50 гривень.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль падіння до мінімуму з початку квітня.

Офіційний курс на 21 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3782 гривень за 1 долар (+0,0225 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,1684 гривень за 1 євро (-0,1557 грн).