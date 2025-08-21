ua en ru
Долар і євро подешевшали в обмінниках

Україна, Четвер 21 серпня 2025 10:04
Долар і євро подешевшали в обмінниках Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи знизився. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 21 серпня середній курс продажу впав на 5 копійок до 41,55 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 48,50 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,05 гривень, євро по 47,50 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,29-41,32 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 2 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль падіння до мінімуму з початку квітня.

Офіційний курс на 21 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3782 гривень за 1 долар (+0,0225 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,1684 гривень за 1 євро (-0,1557 грн).

