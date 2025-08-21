ua en ru
Доллар и евро подешевели в обменниках

Украина, Четверг 21 августа 2025 10:04
UA EN RU
Доллар и евро подешевели в обменниках Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного снизился. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 21 августа средний курс продажи упал на 5 копеек до 41,55 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 48,50 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,05 гривен, евро по 47,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,29-41,32 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд падения до минимума с начала апреля.

Официальный курс на 21 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,3782 гривен за 1 доллар (+0,0225 грн).

Официальный курс евро составит 48,1684 гривен за 1 евро (-0,1557 грн).

