Доллар и евро подешевели в обменниках
Курс доллара в обменных пунктах Украины немного снизился. Единая европейская валюта также подешевела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 21 августа средний курс продажи упал на 5 копеек до 41,55 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 48,50 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,05 гривен, евро по 47,50 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,29-41,32 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд падения до минимума с начала апреля.
Официальный курс на 21 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,3782 гривен за 1 доллар (+0,0225 грн).
Официальный курс евро составит 48,1684 гривен за 1 евро (-0,1557 грн).