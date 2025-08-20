Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль падіння до мінімуму з початку квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 21 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3782 гривень за 1 долар (+0,0225 грн).

bank.gov.ua Офіційний курс євро становитиме 48,1684 гривень за 1 євро (-0,1557 грн).

bank.gov.ua На міжбанку сьогодні курс впав на 6 копійок до 41,31-41,34 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com На готівковому ринку курс долара не змінився - 41,60 гривень, курс євро не змінився - до 48,60 гривень.