Долар дорожчає другий день поспіль

Україна, Середа 20 серпня 2025 15:41
Долар дорожчає другий день поспіль Фото: курс долара зріс на 2 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль падіння до мінімуму з початку квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 21 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3782 гривень за 1 долар (+0,0225 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,1684 гривень за 1 євро (-0,1557 грн).
На міжбанку сьогодні курс впав на 6 копійок до 41,31-41,34 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
На готівковому ринку курс долара не змінився - 41,60 гривень, курс євро не змінився - до 48,60 гривень.

Курс євро-долар

На фінансових ринках індекс долара, який вимірює курс американської валюти щодо шести інших валют, знизився менш ніж на 0,1% після того, як раніше досяг більш ніж тижневого максимуму. Курс євро практично не змінився і становив 1,1647 долара.

