Долар і євро подешевшали в обмінниках

Україна, П'ятниця 15 серпня 2025 11:10
Фото: Курс долара в обмінниках трохи знизився (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Курс долара в обмінних пунктах України 15 серпня зменшився на 3 копійки, а євро - на 13 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 15 серпня середній курс продажу долара знизився на 3 копійки порівняно з 14 серпня і становив 41,64 гривень, курс євро зменшився на 13 копійок до 48,68 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,11 гривень, євро по 48,04 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,42-41,45 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 9 копійок порівняно із закриттям 14 серпня.

Офіційний курс

Національний банк України знизив курс долара на 15 серпня порівняно з 14 серпня на 9 копійок - до 41,45, водночас курс євро знизили на 21 копійку і він становив 48,4405 гривень.

Зовнішня фінансова допомога

У 2025 році Україна має отримати близько 54 млрд доларів зовнішньої фінансової допомоги. Це дасть змогу уникнути емісії гривні та покрити дефіцит бюджету навіть в умовах зростання оборонних витрат, сказав фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків у коментарі для РБК-Україна. Наразі вже отримано майже 24 млрд доларів, ще 30 млрд очікуються до кінця року.

