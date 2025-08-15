Доллар и евро подешевели в обменниках
Курс доллара в обменных пунктах Украины 15 августа уменьшился на 3 копейки, а евро – на 13 копеек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 15 августа средний курс продажи доллара снизился на 3 копейки по сравнению с 14 августа и составил 41,64 гривен, курс евро уменьшился на 13 копеек до 48,68 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,11 гривен, евро по 48,04 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,42-41,45 грн/доллар (покупка-продажа) – снижение на 9 копеек по сравнению с закрытием 14 августа.
Официальный курс
Национальный банк Украины снизил курс доллара на 15 августа по сравнению с 14 августа на 9 копеек – до 41,45, при это курс евро был снижен на 21 копейку и составил 48,4405 гривен.
Внешняя финансовая помощь
В 2025 году Украина должна получить около 54 млрд долларов внешней финансовой помощи. Это позволит избежать эмиссии гривны и покрыть дефицит бюджета даже в условиях роста оборонных расходов, сказал финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив в комментарии для РБК-Украина. В настоящее время уже получено почти 24 млрд долларов, еще 30 млрд. ожидаются до конца года.