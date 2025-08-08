ua en ru
Долар і євро подешевшали в обмінниках

Україна, П'ятниця 08 серпня 2025 10:14
Долар і євро подешевшали в обмінниках Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив падіння. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 8 серпня середній курс продажу впав на 10 копійок до 41,65 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 48,60 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,15 гривень, євро по 47,60 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,43-41,46 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта подорожчала.

Офіційний курс на 7 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6110 гривень за 1 долар (-0,0735 грн). Це мінімальний рівень з 29 червня (41,5852 гривень).

Офіційний курс євро становитиме 48,2854 гривень за 1 євро (+0,1940 грн).

Євро і долари

Статистика НБУ свідчить про те, що євро став основною валютною для нових заощаджень українців.

Чиста купівля доларів становила в липні 17 млн доларів, тоді як євро - 312 млн у доларовому еквіваленті.

